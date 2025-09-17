PLD Space logra su primer contrato con la ESA para desarrollar un sistema híbrido de navegación en cohetes reutilizables

PLD Space ha conseguido su primer contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) en el área de Guiado, Navegación y Control (GNC), un hito que refuerza el papel de la empresa española en el desarrollo de lanzadores reutilizables. El acuerdo se enmarca en el proyecto Halcón, aprobado dentro del programa NAVISP Element 2.

El contrato, valorado en 0,99 millones de euros, será cofinanciado al 50 por ciento entre la ESA y PLD Space, que conservará la propiedad intelectual del sistema. La firma desarrollará un software híbrido de navegación diseñado para mejorar la precisión de las maniobras de lanzamiento y aterrizaje de cohetes como el Miura 5 y el Miura Next.

La clave de la innovación radica en la integración de datos de unidades de medida inercial (IMU) con señales de sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), como Galileo o GPS. Este enfoque permite alcanzar una precisión de posicionamiento a nivel de centímetros, reduciendo costes y aumentando la fiabilidad operativa.

El sistema se construirá con componentes COTS (Commercial Off-The-Shelf), lo que abarata significativamente el desarrollo frente a las soluciones tradicionales de alta gama. Además, sienta las bases para un futuro Sistema Europeo Autónomo de Terminación de Vuelo (AFTS), una capacidad crítica para la seguridad de misiones espaciales que aún no está implantada en Europa.

"Gracias al respaldo de la ESA, podremos mejorar la precisión en maniobras de aterrizaje, reducir la dependencia de sistemas externos y avanzar hacia la futura incorporación de tecnologías autónomas de terminación de vuelo en Europa", ha señalado Raúl Verdú, cofundador y director de Desarrollo de Negocio de PLD Space.

Fundada en 2011 en Elche, la compañía cuenta con más de 300 empleados y presencia en España, Guayana Francesa y Omán. Con la familia de lanzadores Miura y la cápsula tripulada Lince, PLD Space se consolida como uno de los principales referentes europeos en transporte espacial y acceso autónomo al espacio.