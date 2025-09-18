Dinarmarca abre la puerta a comprar aviones P-8 Poseidon: "Necesitamos tener una mejor visión" en Groenlandia

El ministro de defensa danés Troels Lund Poulsen, ha señalado este martes a la televisión local TV2 que está dispuesto a comprar aviones de patrullaje marítimo P-8A Poseidon fabricados por Boeing.

"Preferiría que cooperáramos con otros países de la OTAN para optimizar la inversión y tener mayor flexibilidad", ha señalado el ministro danés. "Pero si eso no es posible, también estoy dispuesto a que adquiramos nosotros mismos la capacidad de los aviones P-8, que básicamente pueden cazar submarinos", ha precisado.

Vigilar Groenlandia y las Islas Feroe

Además, en agosto Boeing y la empresa Terma firmaron un acuerdo de entendimiento "para explorar la colaboración en el mantenimiento del P-8 en Dinamarca". En concreto, la presidenta de Boeing Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos, Maria Laine, señaló que "estamos orgullosos de apoyar a la empresa de defensa más grande de Dinamarca para brindar un mayor apoyo a la flota soberana si Dinamarca selecciona el P-8 para su requisito de aeronaves de patrulla marítima".

Por otro lado, la televisión danesa apunta a que la posible adquisición de este avión estaría relacionada con las intenciones de Dinamarca de patrullar las aguas del este de Groenlandia y vigilar submarinos y barcos rusos. "Necesitamos tener una mejor visión de lo que está sucediendo alrededor de Groenlandia y las Islas Feroe", ha señalado este lunes Poulsen en declaraciones a la misma televisión local.

Características del P-8

El P-8 de Boeing es un avión de patrulla marítima multimisión empleado para la guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, conocimiento del dominio marítimo y búsqueda y rescate, según informa Boeing.

La aeronave puede volar hasta una altitud de hasta 41.000 pies con una velocidad máxima de 490 nudos, está equipado con un sistema de reabastecimiento en vuelo y gracias a su autonomía permite a la aeronave realizar patrullajes de larga duración.

Este avión cuenta con dos variantes: el P-8A, usado por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Noruega, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y el P-8I, operado por la Armada de India.

El pasado miércoles Singapur anunció la adquisición de cuatro aviones Boeing P-8A Poseidon para sustituir a sus Fokker 50 que llevaban en servicio desde el año 1993. De igual manera, el ministro de defensa de Singapur, Chan Chun Sing, destacó la capacidad de estos aviones de "contrarrestar las amenazas submarinas".