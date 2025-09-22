Rodríguez Garat, almirante retirado sobre la amenaza rusa: "La UE está mejorando mucho, ha visto las orejas al lobo"

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, ha estado en La Noche de Cuesta para analizar el contexto geopolítico actual y el papel de España en el exterior. Sobre que la OTAN haya desplegado dos Eurofighters alemanes para responder a un avión ruso en el Báltico, el que fuera almirante ha restado importancia a este hecho, ya que "a nadie le interesa que escale el conflicto, Rusia ya tiene bastante con una guerra estancada", ha señalado. Eso sí, ha explicado que a Vladimir Putin "le interesa seguir la guerra contra Occidente para consolidar su dictadura absolutista, que cada día se parece más a la de Kim Jon Un".



En cuanto a la Unión Europea dice que "está mejorando mucho, ha visto las orejas al lobo y ha impulsado un plan de rearme que puede llevar a Europa a tener en 2030 capacidad propia sin depender de Estados Unidos". En este sentido, España aún tiene más deberes debido a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de invertir más en Defensa.

Sobre la relación con Israel, Rodríguez Garat ha dicho que "España se ha salido de la centralidad de Occidente" y ha señalado que la única posibilidad real de acabar con la guerra es pedir a Hamás que suelte a los rehenes, "algo que no ha hecho el Gobierno", añadiendo que el embargo de armas a Israel no tendrá ningún efecto de cara al desenlace de la guerra entre Israel y Palestina. "Una Europa unida, en una misma idea en la que nadie trate de liderar e insultar a los israelíes más que los demás".

Ha recordado también que hay buenos motivos para pedirles a los israelíes que cumplan los convenios de Ginebra y que el presidente Benjamin Netanyahu está imputado por crímenes de guerra. Sin embargo, en el sentido de la política exterior, le parece excesivo que el Gobierno señale a todo el mundo que niegue el genocidio en Gaza, poniendo líneas rojas que tendrían que depender del consenso de los grandes partidos, refiriendose al Partido Popular.