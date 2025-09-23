China publica fotos de la catapulta electromagnética del portaaviones Fujian

China ha publicado este lunes fotos de los lanzamientos con catapulta desde su portaaviones Fujian. En la página oficial del ministerio de defensa de China han publicado una galería de fotos de los cazas J-35, J-15T y el avión de alerta temprana KJ-600 siendo lanzados desde el primer portaaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas. El Fujian en el primer portaaviones, fuera de la Armada de Estados Unidos, en contar con ese sistema, según el portal de noticias del Instituto Naval de los Estados Unidos (USNI News).

"El éxito demostró que el primer portaaviones equipado con catapulta construido en el país ha obtenido capacidades de lanzamiento y recuperación por catapulta electromagnética, lo que marca otro avance en el desarrollo de los portaaviones de China", presumen desde el ministerio de defensa chino.

Milestone: China's first electromagnetic catapult-equipped #aircraftcarrier #Fujian (Hull 18) achieved a breakthrough by hosting the first catapult-assisted takeoff and arrested landing training for #J15T heavy fighter jet, #J35 stealth fighter jet and #KJ600 early warning… pic.twitter.com/UAXEJ84Y09 — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) September 23, 2025

La publicación de las fotos se produce semanas después de la participación de estas tres aeronaves en el desfile militar en Pekín y un mes y medio después del anuncio de construcción de un cuarto buque de asalto anfibio Tipo 076, que también contará con la catapulta electromagnética.

El Fujian y su catapulta

Desde la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, señalaron en el año 2024 que investigadores chinos habían desarrollado un "poderoso" Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aeronaves (EMALS) para ser usado en portaaviones. Según esta entidad, la catapulta electromagnética es "capaz de acelerar un avión de 30tn, de 0 a 70m/s en solo 2.1 seg" lo que lo convierte en un sistema "mucho más eficiente que los tradicionales en servicio".

Por otro lado, desde USNI News señalan que el Fujian (que recibe el nombre de una de las provincias de China) es uno de los "buques más avanzados surgidos de los extensos programas de modernización y expansión naval del país".

Este portaaviones de Tipo 003 fue botado a mediados del año 2022 "lo que lo convierte en el buque de guerra más grande botado en Asia desde el final de la Segunda Guerra Mundial", según el mismo portal de noticias. El Fujian pesa 80.000 toneladas y cuenta con capacidad para albergar un total de 40 aeronaves.