La uniformidad militar de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, ha vuelto a ser por tercer año consecutivo uno de los grandes atractivos del acto central de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Si en los años anteriores había asistido con los uniformes de gala del Ejército de Tierra (2023) y la Armada (2024), por coincidir con sus estudios en estos centros castrenses, este año lo ha hecho con el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio.

Lo ha hecho cumpliendo escrupulosamente con la Orden Ministerial número 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y utilización de los distintas modalidad de uniformes en el seno de las Fuerzas Armadas. También con la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por las que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, y que está vigente en estos momentos.

Leonor de Borbón ha lucido un uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio de color gris aviación -aunque el color real es el azul, pero técnicamente se le llama gris aviación, pero es azul-, acompañado por un pantalón largo gris aviación -que también es realmente de color azul-. Las mujeres pueden optar con llevar una falta del mismo color, pero la Princesa de Asturias no lo ha hecho en esta ocasión.

La guerrera lleva en el brazo la distinción del empleo, que en el caso de la heredera de la Corona es el de alférez (una estrella de seis puntas), y en la solapa los rombos con el emblema de la Academia General del Aire, que está caracterizada por un águila. Los alumnos de la Academia Básica del Aire, con sede en León, llevan un león dentro del rombo, mientras que los militares no alumnos llevan el escudo del Ejército del Aire y el Espacio.

En el cuerpo ha llevado cuatro elementos característicos. Por un lado, la banda azul celestre de la Real Orden de Carlos III, que atravesaba su torso desde el hombro derecho hasta su cadera izquierda. En la parte izquierda del pecho, tres condecoraciones del más alto nivel: la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz al Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval.

Ha portado un gorro femenino gris aviación -azul-, corbata negra con pasador, zapato negro, con calcetines o medias negras y guantes blancos. De la abertura del cuello cerrado salía la insignia de cuello de dama del Toisón de Oro, la prestigiosa orden de caballería fundada en 1429 y que ha estado ligada históricamente a las monarquías de España y Austria. Felipe VI aprobó el ingreso de Leonor de Borbón en la orden en enero de 2018, coincidiendo con el 50 cumpleaños del Monarca.