España continúa siendo uno de los países occidentales más opacos en la ayuda a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania se encamina a su cuarto invierno de guerra. Y parece que, irremediablemente, también a su cuarto aniversario. Todo ello con los frentes prácticamente estancados desde hace meses, pues los ejércitos de Ucrania y Rusia hace tiempo que se muestran prácticamente exhaustos. El Gobierno de Kiev está siendo sostenido militar y financieramente por los países occidentales, mientras que Moscú está contando con el apoyo principalmente por Irán y Corea del Norte.

El envío de esa ayuda occidental está siendo coordinado por la OTAN, que ha situado el centro neurálgico de la misma es la base aliada de Ramstein (Alemania). El objetivo es que el material que se envía sea realmente útil y adaptado a las necesidades ucranianas en el frente de batalla. Un apoyo que está siendo monitorizado desde el principio de la guerra por el Ukraine Support Tracker, el observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán considerado como uno de los más influyentes del mundo.

La última actualización de datos del observatorio, realizada durante esta misma semana, sitúa a España como uno de los más opacos a la hora de informar sobre la ayuda que envía a Ucrania para soportar la invasión rusa de su territorio. Exactamente, en su análisis sobre trasparencia, sitúa al Gobierno del país en el trigésimo novena puesto de los 42 países analizados. Da a España una puntuación en trasparencia de 1,8 puntos sobre 5.

Tan sólo tres países están peor calificados que España en esta variable. Se trata de Corea del Sur (1,7 sobre 5), Rumanía (1,6 sobre 5) y Grecia (1,1 sobre 5). Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez no empeora, pues ha llegado a ser el más opaco en alguna de las actualizaciones realizadas por el think tank alemán. La lista de los más países u organismos más transparentes está encabezada por la Comisión Europea (5 sobre 5), seguida de Suiza (4.9 sobre 5), Islandia (4,8 sobre 5), Canadá (4,6 sobre 5) y Finlandia (4,6 sobre 5).

En el análisis de qué países están ayudando más en materia económica, militar o humanitaria a Ucrania se sitúa a España en la parte media alta del escalafón. Está en el puesto decimosexto de los 42 países que forman parte del análisis. Esta variable está encabezada por Estados Unidos, seguido por países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón.

El estudio entra desde hace unos meses en variables más específicas. Sitúa a España como el quinto contribuyente en donación de sistemas aéreos defensivos (contabiliza siete sistemas Hawk y un sistema Aspide) y el noveno en carros de combate (contabiliza 29 carros Leopardo 2A4). No aparece como contribuyente destacado en las variables que analizan la contribución en vehículos blindado de infantería, obuses autopropulsados o sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.