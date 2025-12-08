Suecia desplegará unidades de su Ejército en el norte de Finlandia ante la creciente amenaza en la frontera con Rusia

Las autoridades de Suecia han confirmado el envío de equipos militares al norte del país vecino para blindar la seguridad fronteriza mientras prosigue la invasión de Ucrania, iniciada hace casi cuatro años.

El comandante de las Fuerzas Armadas, Michael Carlen, ha señalado que la operación responde al incremento de la cooperación en defensa y se ajustará estrictamente a la realidad táctica y logística.

Actualmente, las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza Atlántica disponen de hasta 800 soldados, una cifra que podría escalar a 5.000 efectivos si la situación estratégica lo requiere, según la radio Yle.

El plan contempla un destacamento permanente en la ciudad de Rovaniemi, consolidando la posición en la zona ante cualquier agresión exterior.

Por su parte, el primer ministro finés, Petteri Orpo, ha exigido la solidaridad comunitaria para contrarrestar la amenaza híbrida del Kremlin tras las violaciones del espacio aéreo.

"No es sólo un asunto de países fronterizos. Es también un asunto para toda Europa", sentenció el mandatario durante una cumbre informal en Dinamarca.