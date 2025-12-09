Lituania declara el estado de emergencia por los globos lanzados desde Bielorrusia

El Gobierno de Lituania ha dado un paso al frente este martes al activar el estado de emergencia. El objetivo es combatir con mayor eficacia los globos lanzados desde Bielorrusia que están paralizando el tráfico aéreo en la capital y la segunda urbe del país.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo ha justificado la decisión alegando una "amenaza continua para los intereses de seguridad nacional" del Estado. Advierten del peligro que suponen estos artefactos, cargados de mercancía ilícita, para la vida humana y el medio ambiente.

La primera ministra, Inga Ruginienė, ha sido contundente al calificar la situación de ataque híbrido. Ruginienė ha insistido en la necesidad de aplicar las "medidas más estrictas" para defender las zonas más castigadas por la presión de la dictadura bielorrusa.

Los datos avalan la preocupación: la terminal de la capital ha permanecido cerrada más de 60 horas desde octubre. Estos dispositivos, que transportan principalmente tabaco, han provocado el desvío o cancelación de centenares de rutas civiles.

Gracias a este decreto, la Policía, el Ejército y la guardia fronteriza tendrán mayor agilidad operativa. Podrán actuar con rapidez contra las redes de contrabandistas que operan en suelo lituano esperando recibir las cargas de cigarrillos.

Finalmente, las autoridades han asegurado que las instituciones trabajan de forma coordinada para neutralizar el desafío. Asimismo, garantizan que los ciudadanos no sufrirán molestias adicionales por este estado de emergencia.