Nuevo golpe de efecto militar de Ucrania: hace estallar un submarino ruso con drones subacuáticos

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha mostrado este lunes cómo ha hecho estallar un submarino ruso en el puerto de Novorosíisk mediante drones subacuáticos. Según el comunicado oficial, la explosión ha causado daños críticos que dejan la nave fuera de combate. Se trata, dice Kiev, de la primera vez que este tipo de plataformas destruye una unidad de la clase Kilo operativa de la Flota del Mar Negro.

El submarino alcanzado contaba con cuatro lanzadores de misiles de crucero Kalibr, empleados de forma recurrente contra ciudades ucranianas. Las autoridades ucranianas han señalado que su neutralización reduce la capacidad de ataque ruso desde el mar. La clase Kilo es uno de los pilares de la flota rusa por su sigilo acústico y su dificultad de detección por sonar, especialmente en el teatro del Mar Negro actual.

La operación fue ejecutada conjuntamente por la contrainteligencia militar del SBU y la Armada ucraniana, que llevan meses hostigando a la flota rusa. Kiev sostiene que la presión constante con drones navales ha forzado a Moscú a replegar sus buques desde Sebastopol hacia puertos más alejados y teóricamente seguros en la costa rusa, tras repetidos ataques exitosos en Crimea ocupada durante los últimos meses de guerra.

El coste estimado de un submarino de esta clase ronda los 400 millones de dólares, según fuentes abiertas. Ucrania subraya que las sanciones internacionales elevan el precio de reposición hasta cerca de 500 millones. El impacto económico se suma al golpe operativo y propagandístico, al tratarse de una plataforma considerada estratégica dentro del arsenal naval ruso, en un momento de tensión creciente en el mar.

Novorosíisk se había convertido en refugio para unidades rusas tras la pérdida de seguridad en Crimea. El SBU vincula directamente este ataque con el éxito previo de drones de superficie Sea Baby. Para Ucrania, la acción demuestra la vulnerabilidad de activos clave rusos y refuerza su estrategia de disuasión asimétrica en el dominio marítimo, frente a una potencia militar superior en la región del conflicto.