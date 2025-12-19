La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario a los mandos de una Pilatus PC-21 en la Academia del Aire
La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire, donde concluye sus tres años de formación militar. Se ha puesto a los mandos de una Pilatus PC-21.
La Princesa de Asturias celebra con sus compañeros su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire.
Antes de realizar su primer vuelo en solitario tuvo que realizar los procedimientos de puesta en marcha.
Leonor de Borbón saca su Pilatus PC-21 del hangar minutos antes de realizar su primer vuelo en solitario.
Antes de realizar “la suelta", es decir, el primer vuelo en solitario, tuvo que realizar todas las sesiones estipuladas en el simulador de vuelo.
Antes de realizar un vuelo, los pilotos reciben un briefing sobre lo que se va a realizar en la jornada.
Momento en el que la Princesa de Asturias se equipa con el zahón anti-G antes de un vuelo de enseñanza.
Los pilotos deben firmar en el libro del avión antes de realizar un vuelo.
Leonor de Borbón se dirige hacia el avión acompañada por su instructora de vuelo.
Revisión pre-vuelo que los pilotos deben realizar a las aeronaves antes de salir con ellas.
La Princesa de Asturias sube a la Pilatus PC-21.
La Princesa de Asturias en la cabina de la aeronave a punto de iniciar el vuelo.
La Princesa de Asturias completa con la instructora los procedimientos antes de comenzar el vuelo.
Leonor de Borbón, a los mandos de la Pilatus PC-21, sobrevuela el Mar Menor.
La Princesa de Asturias ha tenido que superar una prueba de supervivencia en el mar.
Ha participado también en otras actividades de instrucción y adiestramiento en la Academia General del Aire y del Espacio.
La Princesa de Asturias durante la celebración de la patrona del Ejército del Aire y el Espacio, Nuestra Señora de Loreto.
Desfile militar en la Academia General del Aire (AGA) durante la celebración de Nuestra Señora de Loreto, que tiene lugar cada 10 de diciembre.
Leonor de Borbón charla con tres de sus compañeras durante la celebración de la patrona del Ejército del Aire y el Espacio.
Foto de grupo de la cena de gala con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Loreto en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).