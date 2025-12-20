Airbus confirma que la versión MK3 del Tigre sigue adelante: las unidades españolas y francesas se montarán en Albacete

El consejero delegado de Airbus Helicopters, Fernando Lombo, ha confirmado esta semana que España seguirá adelante con el programa para desarrollar la versión MK3 de los helicópteros de ataque Tigre, que prestan servicio en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET). Un programa que estaba en duda tras la retirada de Alemania, uno de los tres países impulsores de este aparato junto a Francia y España.

Durante una rueda de prensa en la sede principal de la empresa, en la que dio cuenta de la compra por parte del Ministerio de Defensa de más de un centenar de helicópteros para las Fuerzas Armadas, ha asegurado que la compañía está tratando de cerrar los últimos flecos del contrato con el departamento de Margarita Robles y que esperan que el mismo pueda estar firmado antes de la finalización de este año 2025.

El director comercial y de programas de Airbus Helicopters, Luis Martín Díaz, ha detallado que tanto las unidades del Ejército de Tierra español -las 18 previstas- como las del Ejército francés -25 iniciales y hasta un número máximo de 65 unidades- serán montadas en las instalaciones de Albacete, para los que se está construyendo un nuevo edificio cuya previsión es que pueda estar terminado para el año 2027.

En esta línea, ha detallado que para hacer el "retrofit" de la versión actual a la MK3, las aeronaves serán totalmente desmontadas y se vaciarán para implementarles la nueva arquitectura aviónica, sistemas internos totalmente digitalizados, nuevos equipos de operaciones y comunicaciones, así como nuevos sistemas de armas que aumenten las capacidades de los helicópteros que están actualmente en servicio.

La evolución de los helicópteros Tigre a la versión MK3 es uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Gobierno tiene previsto para actualizar las FAMET. Para ello tiene previsto destinar un importe cercano a los 1.185 millones de euros. Industria empezó a prefinanciar el programa en 2022 y el Ministerio de Defensa se hará cargo de los facturas totales del proyecto cuando se empiecen a entregar las primeras unidades.