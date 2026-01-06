Los países europeos acuerdan enviar fuerzas a Ucrania bajo mando de EEUU en caso de alto el fuego

Los países europeos que integran la denominada Coalición de Voluntarios para Ucrania han acordado este martes en París el despliegue de una fuerza multinacional, bajo liderazgo de Estados Unidos, destinada a supervisar un eventual alto el fuego entre Kiev y Moscú y a garantizar la seguridad del país frente a futuras agresiones rusas.

El acuerdo se ha cerrado en una cumbre celebrada en el Palacio del Elíseo con la participación de 35 países aliados de Ucrania, así como representantes de Estados Unidos, que por primera vez se suma de manera directa a este formato diplomático y militar. Todos ellos han acordado un paquete de garantías de seguridad de carácter legalmente vinculante para blindar a Kiev una vez cesen los combates.

Según ha anunciado el presidente galo, Emmanuel Macron, entre las medidas acordadas figura la creación de un mecanismo internacional de vigilancia del alto el fuego que estará liderado por Washington y contará con contribuciones de distintos países aliados.

De igual modo, el pacto alcanzado en París establece las líneas maestras para una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos, dotada de entrenamiento, capacidades y recursos suficientes para disuadir cualquier nueva ofensiva rusa.

Asimismo, los aliados se comprometen "legalmente" a apoyar a Ucrania en caso de que se produzca un nuevo ataque por parte de Rusia.

Una fuerza multinacional "en aire, mar y tierra"

Macron ha subrayado que los encargados de supervisar el alto el fuego serán "varios Estados que han mostrado su disponibilidad", sin concretar cuáles. Ellos serán los encargados de los preparativos para el establecimiento de una "fuerza multinacional" destinada a proporcionar "tranquilidad" a Ucrania, según ha señalado.

Esa fuerza multinacional estaría "en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto", precisó Macron en rueda de prensa, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha precisado que Alemania desplegaría tropas en países vecinos, pero no en Ucrania.

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado una declaración de intenciones para desplegar centros militares franco-británicos en suelo ucraniano y asegurar sus cielos ante futuros ataques.

España abre la puerta al envío de militares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a una eventual participación de militares españoles en esa misión de paz en Ucrania. Tras asistir a la cumbre en París, anunció que el próximo lunes iniciará una ronda de contactos con la mayoría de los grupos parlamentarios para conocer su posición sobre la contribución de España en un escenario de alto el fuego.

Sánchez recordó que la política exterior española ha sido de apoyo firme a Ucrania, tanto con ayuda económica y militar como con la acogida de miles de refugiados, y subrayó que España, "como gran país europeo", debe participar en las decisiones que se adopten para consolidar la paz.

El jefe del Ejecutivo señaló que esa contribución debe abarcar tanto la reconstrucción como las "capacidades militares", y aseguró estar dispuesto a colaborar con la presencia de las Fuerzas Armadas españolas: "Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa".

Sánchez afirmó que informará al Parlamento si se concreta la misión y expresó su convicción de que existe una oportunidad para que 2026 sea el año en que finalice la guerra en Ucrania, una solución en la que, insistió, España debe estar presente.