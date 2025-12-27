España cierra otro año más como uno de los países aliados más opacos en la ayuda a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania cumple 46 meses. En menos de 60 días se cumplirán los cuatro años de guerra. Los frentes se mantienen más o menos estabilizados, con ligeros avances rusos en varias regiones y con los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir un tratado de paz a base de presionar al más débil (Ucrania) y dar más de los ganado en el campo de batalla al más fuerte (Rusia).

El envío de ayuda internacional está siendo clave para que Ucrania resista. Una ayuda que está siendo coordinada por la OTAN desde la base aliada de Ramstein (Alemania) con el objetivo de que sea realmente útil en el teatro de operaciones. Una asistencia internacional que está siendo monitorizada por el Ukraine Support Trucker, el observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán.

La última actualización de datos de este observatorio, realizada durante la segunda semana de diciembre, coloca a España como uno de los países más opacos a la hora de hacer pública su contribución en apoyo al Gobierno de Kiev. El análisis sitúa a nuestro país en el puesto número 39 de los 43 países e instituciones analizadas, una posición que ya ocupaba hace tres meses en la actualización de datos anterior.

El análisis da a España una valoración en transparencia de 1,8 puntos sobre 5. Tan sólo tres países están peor calificados que España en esta variable. Se trata de Corea del Sur (1,6 sobre 5), Rumanía (1,6 sobre 5) y Grecia (1,1 sobre 5). Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez no empeora, pues ha llegado a ser el más opaco en alguna de las actualizaciones realizadas por este observatorio del think tank alemán.

La clasificación de los más países u organismos más transparentes está encabezada por la Comisión Europea y Suiza (5 sobre 5). Les sigue en transparencia Islandia (4,9 sobre 5), tras la que aparecen Finlandia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Canadá (todos con una valoración de 4,6 sobre 5). Con una valoración en 4,0 sobre 5 o superior hay un total de 16 países. Por debajo de una valoración de 2,0 sobre 5 tan sólo aparecen 7 países.

En el análisis sobre qué países están ayudando más en materia económica, militar o humanitaria a Ucrania se sitúa a España en la parte media alta de la tabla. Está en el puesto decimosexto de los 42 países e instituciones que forman parte del análisis. Esta variable está encabezada por Estados Unidos, seguida de la Comisión Europea, Alemania, Reino Unido, Japón y Dinamarca.

El estudio entra también en variables más específicas. España aparece como el quinto contribuyente en sistemas de defensa aérea (contabiliza siete sistemas Hawk y un sistema Aspide) y como noveno contribuyente en carros de combate (contabiliza 29 carros Leopardo 2A4). No aparece en el ránking de vehículos blindado de infantería, obuses autopropulsados o sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.