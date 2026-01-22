Trump señala a Sánchez: "No sé qué está pasando con España"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa.

Trump situó hace unas semanas la política de defensa en el centro de su agenda al proponer elevar el presupuesto militar de Estados Unidos hasta el 5 por ciento del PIB. La cifra supondría un aumento histórico del gasto en Defensa y marcaría un giro radical respecto a los niveles actuales. Según recoge The Wall Street Journal, el planteamiento forma parte de su estrategia para reforzar el poder militar estadounidense y recuperar la disuasión global.

El gasto en Defensa de Estados Unidos se sitúa actualmente en torno al 3 por ciento del PIB, uno de los más elevados de la OTAN en términos porcentuales y el más alto del mundo en términos absolutos. El inquilino de la Casa Blanca considera que ese esfuerzo económico es imprescindible para mantener la superioridad militar frente a China y Rusia, que son los grandes rivales geoestratégicos de Washington.

Trump señala a Sánchez

En una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, Trump ha hecho repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de La Haya por el que los aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.

Trump se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse". "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la posición de España.