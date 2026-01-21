Trump descarta usar la fuerza en Groenlandia, pero "exige negociaciones inmediatas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos la necesidad de que su país asuma el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, al considerar que ningún otro Estado ni alianza internacional está en condiciones de garantizar su seguridad.

Durante su intervención, Trump ha subrayado la importancia de la relación histórica entre Estados Unidos y Europa, aunque ha advertido de un deterioro preocupante en el continente. "Creemos mucho en los lazos que compartimos con Europa como civilización, por eso tenemos que centrarnos en el crecimiento económico y en problemas como la inmigración y el uso de la energía", ha afirmado. A su juicio, "es terrible lo que están haciendo: se están destruyendo lugares muy bonitos en Europa", por lo que ha reclamado "aliados fuertes, que Europa sea fuerte y seria".

El presidente estadounidense ha situado la cuestión de Groenlandia dentro del ámbito de la seguridad nacional y ha asegurado que, aunque estos asuntos "quizá parezcan asuntos que no son muy actuales", en realidad "propician situaciones poco claras, que es lo que ha sucedido con Groenlandia".

Las bases en Groenlandia están cerradas

Trump ha reconocido que había evitado abordar públicamente este asunto para no generar polémica. "No he querido hablar de Groenlandia porque seguramente me van a criticar", ha explicado, aunque ha recalcado que respeta "a Groenlandia y a su pueblo". No obstante, ha insistido en que "todos los aliados de la OTAN tienen sus obligaciones" y que la primera de ellas es "ser capaces de defender sus territorios".

En este contexto, ha sido tajante al señalar que "ninguna nación estará en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, menos Estados Unidos, ya que somos una gran potencia y eso es lo que la gente no entiende". Para reforzar su argumento, Trump recordado episodios históricos y geopolíticos: "Miren lo que ha sucedido con Venezuela, miren también lo que sucedió durante la 2ª Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó ante Alemania. Tantas horas de lucha y no pudieron defenderse ni a sí mismos ni a Groenlandia".

El presidente ha sostenido que Estados Unidos asumió entonces esa responsabilidad y que sigue haciéndolo hoy. "Los Estados Unidos estamos obligados a enviar nuestras propias fuerzas para poder proteger el territorio de Groenlandia, y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene las capacidades de protegerse ni Dinamarca tampoco", ha declarado. Según Trump, "ya hemos cerrado bases en Groenlandia para Dinamarca, las hemos construido nosotros para defender a Dinamarca".

Armas de China y Rusia que nadie conoce su alcance

En este sentido, ha criticado la actitud actual del Gobierno danés. "Dinamarca, que es un país grande y muy bonito, es un trozo de hielo en el Atlántico Norte, pero hemos podido salvar a Groenlandia y hemos evitado que nuestros enemigos ganen territorio nuestro", ha afirmado, antes de añadir: "Eso hemos hecho nosotros en Estados Unidos después de la guerra que hemos ganado. Actualmente no estamos hablando alemán o japonés y eso es gracias a nosotros. Ahora se están comportando de una manera muy desagradecida con nosotros".

Trump ha alertado además de un contexto global marcado por amenazas militares crecientes. "Nuestro país actualmente y el mundo están afrontando grandes riesgos, mucho más que nunca, debido a misiles y armas de guerra que ni siquiera puedo imaginar", ha dicho. Según ha explicado, "existen armas que nadie conoce" y "muchos de nuestros aliados nos han dicho que han detectado misiles que no estaban en sus repertorios". En su opinión, esas capacidades militares "han sido construidas por Rusia o China".

Este escenario, ha asegurado, convierte a Groenlandia en un enclave estratégico. "Por eso Groenlandia es un territorio deshabitado y subdesarrollado; por eso ese territorio lo hace una ubicación clave y estratégica, tanto para los EEUU como para Europa", ha afirmado. A ello sumó la presencia de recursos naturales: "Ahora nos hemos dado cuenta de que hay muchas tierras raras, muchos minerales raros".

Trump ha descrito Groenlandia como "una isla que está sin ninguna supervisión pero que forma parte de Norteamérica, en nuestra frontera noreste", y la ha calificado como "un lugar crucial para la seguridad interna de los EEUU", recordando que "durante más de 100 años nos ha permitido defendernos de quienes quieren penetrar nuestros hemisferios". En este sentido, ha recordado que "la presidencia de Estados Unidos ha querido obtener Groenlandia durante casi 200 años".

El mandatario ha lamentado que tras la Segunda Guerra Mundial no se consolidara ese control. "Hubiéramos tenido que quedarnos con Groenlandia tras la Segunda Guerra Mundial y ahora se ha convertido en algo mucho más necesario de lo que lo era antes", ha señalado. El presidente ha recordado además que "en el año 2019 se anunció que se iba a invertir en las defensas de Groenlandia".

Trump descarta el uso de la fuerza para obtener Groenlandia

Trump ha defendido que la única forma de garantizar la seguridad es mediante la plena adquisición del territorio. "Los EEUU solo se pueden proteger con esa gigantesca pieza de hielo", ha defendido. Por ello, ha abogado por "negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de los EEUU", comparándolo con adquisiciones territoriales históricas: "Al igual que hemos adquirido territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho muchas naciones europeas".

El presidente ha negado que esta operación suponga un riesgo para la Alianza Atlántica. "No constituye una amenaza a la OTAN, por lo que queremos realzar la seguridad de todo el Atlántico Norte", ha asegurado, aunque volvió a cargar contra los aliados: "Sentimos que los miembros de la OTAN están tratando de una manera muy injusta, no nos dan nada a cambio y eso ha sido así durante los últimos años".

Finalmente, Trump ha descartado el uso de la fuerza para lograr su objetivo. "La gente se piensa que voy a utilizar la fuerza, pero no lo voy a hacer", ha afirmado. No obstante, ha insistido en que la propiedad es imprescindible para la defensa: "Ahora solo queremos que Groenlandia nos incluya en materia de propiedad, porque si no, no lo podremos defender legalmente". Por ello, ha concluido con una reflexión contundente: "¿Quién demonios quiere defender un territorio con una licencia temporal? Yo creo que en el futuro muchos misiles serán instalados en ese pedazo de hielo".