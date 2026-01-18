Alemania retira a sus soldados de Groenlandia ante la amenaza arancelaria de Trump

Alemania ha retirado a los 15 militares que había desplegado en Groenlandia en una "misión de reconocimiento" menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la imposición de aranceles adicionales a varios países europeos con presencia militar en la isla, entre ellos Alemania. El mandatario estadounidense ha interpretado ese despliegue como una amenaza a sus aspiraciones de anexionarse el territorio.

Un portavoz del Ejército alemán ha confirmado a la agencia DPA y a la revista Der Spiegel la retirada del contingente, que ya ha emprendido viaje hacia la capital de Dinamarca, Copenhague. Según fuentes citadas por el diario Bild, la salida de los militares alemanes se ha producido sin aviso previo y tras haber permanecido desplegados menos de 48 horas en la isla.

Comunicado conjunto de ocho países

Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido han publicadoeste domingo un comunicado conjunto en el que han subrayado que su presencia militar en Groenlandia tiene como objetivo apoyar a Dinamarca y que "no supone una amenaza para nadie".

Trump ha amenazado este pasado sábado a estos ocho países en represalia por su presencia militar en Groenlandia, isla que aspira a anexionarse. El presidente estadounidense ha declarado su intención de imponer aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% desde el 1 de junio, que seguirán en vigor hasta que Estados Unidos se haga con el control del territorio mediante una "adquisición".

Advertencia sobre los aranceles

En el comunicado, los ocho gobiernos han expresado su "plena solidaridad" con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia y han mencionado el proceso de diálogo abierto la semana pasada, "basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente".

"Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía", han remachado los países firmantes.

Reacción desde Países Bajos

Este mismo domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, ha criticado el "chantaje" de Trump en una entrevista televisiva, en la que ha calificado la medida de "incomprensible" e "inapropiada". "Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados", ha afirmado, antes de criticar el "ridículo plan" del presidente estadounidense sobre Groenlandia.

Van Weel ha subrayado además que Países Bajos no ha previsto retirar a los dos militares enviados para preparar maniobras de la OTAN en Groenlandia y que, por el contrario, enviará más efectivos cuando comiencen los ejercicios. El ministro ha mencionado también la próxima reunión del Foro de Davos, en Suiza, donde, según ha señalado, "la primera prioridad es sacar esta ridícula propuesta de la mesa".