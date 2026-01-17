Protestas en Dinamarca contra Trump por Groenlandia: "Estados Unidos ya tiene suficiente hielo"

Miles de personas han salido este sábado a las calles de Dinamarca y de Groenlandia para protestar contra las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anexionarse la isla ártica. Las concentraciones, celebradas en varias ciudades danesas y en Nuuk, la capital groenlandesa, han evidenciado el creciente rechazo social a las aspiraciones de Washington sobre un territorio estratégico en el Ártico.

El principal acto ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, donde una multitud se ha congregado bajo un cielo gris portando banderas de Groenlandia y de Dinamarca, formando una marea roja y blanca. Entre los manifestantes se han escuchado gritos de "Kalaallit Nunaat!", el nombre de Groenlandia en groenlandés, y se han exhibido pancartas con mensajes como "Make America Go Away" o "Estados Unidos ya tiene suficiente hielo", en alusión irónica al lema MAGA de Trump, según informa la agencia AFP.

Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet — Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026

Las protestas se han extendido a otros puntos del país. En ciudades como Aarhus, Aalborg, Odense o Kolding se han repetido los mensajes de rechazo a la anexión, con carteles en groenlandés, canciones tradicionales y consignas dirigidas contra Estados Unidos. En Aarhus, por ejemplo, se ha vuelto a corear "Make America Go Away", mientras que en Kolding se han podido ver pancartas con lemas como "Sacad las manos de Groenlandia", según recoge la televisión pública danesa DR.

Las movilizaciones han llegado también a Groenlandia. En Nuuk, centenares de personas se han concentrado con pancartas en las que se leía "Ahora Nuuk" o "Manos fuera de Groenlandia". En la página de Facebook del evento, unas 900 personas han indicado su intención de participar, en un territorio que cuenta con aproximadamente 57.000 habitantes.

La autodeterminación en el centro

Entre los asistentes en Copenhague se ha encontrado Kirsten Hjoernholm, trabajadora de la ONG Action Aid Dinamarca, que ha explicado los motivos de su presencia: "Es importante para mí participar, porque se trata básicamente del derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. No podemos ser intimidados por un Estado, por un aliado. Es una cuestión de derecho internacional".

Las protestas han sido impulsadas por el movimiento ciudadano Uagut, la plataforma "No toquen Groenlandia" y la asociación Inuit, que agrupa a colectivos groenlandeses en Dinamarca. Su presidenta, Julie Rademacher, se ha mostradoemocionada por la respuesta ciudadana. "Estoy muy agradecida por el enorme apoyo que recibimos los groenlandeses... También estamos enviando un mensaje al mundo para que todos despertéis", ha declarado. En otra intervención ha advertido de que "los eventos recientes han puesto a Groenlandia y a los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca, bajo presión" y de que "cuando las tensiones aumentan y la gente está en estado de alerta, corremos el riesgo de crear más problemas que soluciones".

Trump insiste

El trasfondo de las movilizaciones es la insistencia de Donald Trump en hacerse con el control de Groenlandia, territorio autónomo vinculado a Dinamarca. Desde su regreso al poder hace un año, el presidente estadounidense ha defendido que la isla es clave para la seguridad de Estados Unidos frente a Rusia y China y ha llegado a asegurar que se apoderaría de ella "de una u otra forma".

Ese discurso ha sido reforzado este viernes por su asesor más cercano, Stephen Miller, que ha afirmado en Fox News: "Groenlandia es tan grande como un cuarto de los Estados Unidos. Dinamarca, sin faltarle el respeto, es un país pequeño con una economía pequeña y un ejército pequeño. No puede defender Groenlandia".

Mensaje desde Washington

En paralelo, una delegación de once parlamentarios del Congreso estadounidense ha visitado Copenhague y se ha reunido con la primera ministra danesa, el jefe del Gobierno groenlandés y representantes políticos y empresariales. Al término del viaje, el senador demócrata Chris Coons ha recordado ante la prensa los "225 años" de alianza entre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca y ha asegurado: "No existen amenazas inmediatas sobre Groenlandia".

No obstante, ha añadido: "Compartimos preocupaciones reales sobre la seguridad en el Ártico en el futuro, a medida que el clima cambia, la capa de hielo se derrite y las rutas marítimas evolucionan", subrayando la necesidad de "examinar formas de invertir mejor en la seguridad ártica".

Las protestas se han producido apenas tres días después de una reunión en Washington en la que las autoridades danesas constataron la imposibilidad de alcanzar un acuerdo inmediato sobre el futuro del territorio. Mientras varios países europeos han expresado su respaldo a Dinamarca, Trump ha amenazado con imponer aranceles a los Estados que no respalden su plan.

Presencia europea en el Ártico

En este contexto, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Eslovenia y el Reino Unido han anunciado el envío de personal militar para participar en el ejercicio danés "Arctic Endurance", organizado con aliados de la OTAN. El jefe del Mando Ártico danés ha asegurado que Estados Unidos ha sido invitado a participar y que las maniobras están relacionadas con Rusia.