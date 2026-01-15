Tierras raras, petróleo y diamantes: el tesoro en Groenlandia que quiere "conquistar" Trump

La administración de Donald Trump terminó de dejar claro este miércoles que va en serio con su intención de hacerse con Groenlandia. El jefe de la diplomacia danesa salió de la Casa Blanca admitiendo que el deseo del presidente estadounidense es el de "conquistar" la enorme isla ártica, intención que el propio Trump reiteró en las horas previas al encuentro, señalando incluso que debería ser la OTAN la que le allanara el camino. La idea de esa "conquista" (el Gobierno sigue dejando en el aire una intervención militar) o "compra" (lo que lo haría "más fácil", en palabras de Trump, mientras medios estadounidenses cifran el pago en 700.000 millones) va tomando fuerza mientras algunos recuerdan que el propio Trump adelantó a los periodistas que cubrieron su comparecencia tras la operación en Venezuela que "en veinte días hablaríamos de Groenlandia".

Groenlandia, que Trump ya admitió ambicionar en su primer mandato, engloba algunas de las obsesiones del presidente, cuyo gobierno ha tratado de justificar sus intenciones por varias vías. Por un lado, asegurando la presencia constante de buques y submarinos rusos y chinos en una ruta marítima, la del Ártico, que quiere controlar. Desde Dinamarca, minimizan esa supuesta amenaza. Por otro lado, el presidente ha afirmado que poseer Groenlandia es una "cuestión de seguridad nacional" por el papel de este territorio en la conformación del proyecto "Cúpula Dorada", el gigantesco plan de defensa antimisiles que Trump avanzó en primavera con el fin, según dijo entonces, de interceptar "el cien por cien" de los misiles intercontinentales que pudieran alcanzar suelo estadounidense. La otra pata de las aspiraciones de Trump serían los tesoros que esconde el suelo de Groenlandia y entre ellos las tierras raras que ya citó con insistencia Trump cuando su prioridad era un pacto en Ucrania y que ve indispensables para hacer frente al dominio chino.

¿Es Groenlandia tan extraordinariamente rica en tierras raras como sugiere Trump? Según el Geological Survey of Denmark and Greenland, el sur de la isla alberga grandes depósitos de tierras raras basándose en datos de los últimos veinte años de exploración, impulsada por ambos gobiernos. Señala que han sido descubiertos un total de ocho depósitos de los que dos, Kuannersuit y Klingerne podrían situarse en el top 10 de los mayores del planeta. Apunta que en zonas más remotas del interior, apenas exploradas, también podría haber zonas ricas en tierras raras.

Datos del United States Geological Survey estiman el potencial de Groenlandia en unas 1,5 millones de toneladas, con las que Estados Unidos duplicaría sus reservas actuales (1,9). Hay depósitos de tierras raras por todo el planeta, con apabullante dominio chino, con las mayores reservas (44 millones de toneladas, casi la mitad mundiales). Muy por detrás se sitúan India, Australia y Rusia. Entre estos recursos estarían disprosio y neodimio en cantidades suficientes, según el profesor de la Universidad de Londres Jonathan Paul, para cubrir más de la cuarta parte de la demanda global.

El interés por las tierras raras se ha multiplicado en los últimos años por su carácter imprescindible para múltiples industrias, entre ellas la militar. Son indispensables en las energías verdes (aerogeneradores, paneles solares...) y en tecnologías que utilizamos diariamente, desde el móvil hasta los múltiples imanes necesarios para que una nevera o un vehículo funcionen. Aunque muy distribuidas en depósitos de todo el mundo, las tierras raras son complejas de extraer y China se ha dedicado durante décadas a potenciar su hegemonía sobre su extracción y procesamiento mientras proyectos en otros países desaparecían. Hoy por hoy la dependencia europea de China es total y otros países como Estados Unidos intentan reducirla, batalla en la que se encuadrarían los deseos expansionistas de Trump, sumándose a los factores estratégicos y de defensa.

Por otro lado, el rico pasado geológico de Groenlandia hace que posea otros recursos valiosos, como depósitos ya conocidos de diamantes y otras piedras preciosas; litio, grafito, cobre, níquel y galio. También tiene importantes yacimientos de petróleo, que ascenderían a 31.000 millones de barriles, similares a las reservas estadounidenses.

Tanto estos recursos como los depósitos de tierras raras se enfrentan, no obstante, a desafíos para su extracción. Por un lado, al reto logístico de una isla gigantesca y prácticamente deshabitada y por otro al hecho de que muchos de estos recursos están bajo el hielo, que cubre cuatro quintas partes del terreno. La isla ha puesto sus propias trabas a proyectos mineros, como la aprobación de una ley en 2021 que limita la explotación de recursos que supongan la generación de uranio y otros subproductos radiactivos.