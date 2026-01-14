EEUU pone precio a Groenlandia: 700.000 millones de dólares

Estados Unidos estima que el precio que podría pagar por Groenlandia asciende a los 700.000 millones de dólares, según ha adelantado NBC News. La cifra, elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses, forma parte de los planes de Washington para una "eventual incorporación de la isla ártica a su territorio", que refleja el valor estratégico y el potencial económico.

Este cálculo sale a la luz el mismo día en el que representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reúnen en la Casa Blanca en un encuentro que puede marcar el futuro de la mayor isla del mundo. Por parte de Washington asisten el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. La delegación danesa está encabezada por el ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, mientras que Groenlandia participa a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt.

Groenlandia "en manos" de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado este mismo miércoles que con Groenlandia "en manos" de Estados Unidos la OTAN sería mucho más fuerte y eficaz. En sus declaraciones, el presidente ha ido más allá al asegurar que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", por lo que Washington no contempla una solución que no pase por la incorporación de la isla a su esfera de control.

Como respuesta al endurecimiento del discurso estadounidense, el Ministerio de Defensa de Dinamarca ha anunciado un aumento de la presencia militar y de las maniobras en Groenlandia en colaboración con sus aliados de la OTAN. El objetivo es "adaptarse al nuevo escenario de seguridad en el Ártico".

Suecia se suma a los ejercicios militares

En este contexto, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha confirmado que su país enviará "oficiales" de las Fuerzas Armadas a Groenlandia a petición de Dinamarca. Aunque no ha especificado el número de militares, sí ha subrayado que estos efectivos "forman parte de un grupo de varios países aliados" que trabajarán conjuntamente.

Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 14, 2026

El objetivo de este despliegue es preparar los próximos pasos dentro del ejercicio danés conocido como operación "Arctic Endurance", concebido para reforzar la cooperación militar en una zona cada vez más disputada.

Desde Nuuk, la capital groenlandesa, el mensaje ha sido claro. El primer ministro Jens-Frederik Nielsen ha afirmado que "entre EEUU y Dinamarca, elegimos Dinamarca", dejando patente la preferencia de su gobierno por mantener el vínculo con Copenhague frente a las aspiraciones de Washington.