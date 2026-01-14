Von der Leyen, incapaz de aclarar qué hará la UE en Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que Groenlandia "puede contar" con el respaldo de la Unión Europea y ha confirmado que mantiene un contacto permanente con Dinamarca para conocer sus necesidades, en un contexto marcado por las declaraciones de Estados Unidos sobre una posible anexión de la isla ártica.

Durante una rueda de prensa en Bruselas, Von der Leyen ha explicado que existe un canal de comunicación constante tanto con el Gobierno danés como con las autoridades groenlandesas. El objetivo, según ha señalado, es "escuchar cuáles son sus necesidades" y seguir de cerca la evolución de la situación.

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha subrayado que la posición de la Unión Europea se basa en el respeto a la voluntad de la población de la isla. "Nosotros respetamos los deseos de su gente", ha indicado, antes de insistir en que solo los groenlandeses y los daneses pueden decidir sobre su propio futuro.

Von der Leyen ha recordado que el respaldo europeo no es solo político, sino que se ha traducido en hechos en los últimos años. Según ha detallado, la Unión Europea ha incrementado sus inversiones en Groenlandia desde hace más de un año, incluso antes de que surgiera la actual controversia internacional.

En este contexto, ha destacado la relación "muy buena" entre las instituciones comunitarias y las autoridades locales, una cooperación que se verá reforzada con la apertura de una oficina de la Unión Europea en Nuuk, la capital groenlandesa, prevista para 2025.

Great to welcome @KristrunFrosta in Brussels. Our 🇪🇺🇮🇸-partnership offers stability and predictability in a volatile world. We discussed our close economic cooperation. And we also talked about security in the Arctic and throughout the North Atlantic. I'm looking forward to… pic.twitter.com/VLnOQjTGKI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 14, 2026

El papel de la OTAN en la seguridad del Ártico

Sobre la posibilidad de que la Unión Europea tuviera que intervenir en defensa de Groenlandia en caso de una agresión militar, en virtud del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, Von der Leyen ha evitado entrar en ese escenario. "No es una pregunta aplicable ahora", ha respondido.

No obstante, ha recordado que Groenlandia forma parte de la OTAN, un elemento clave a la hora de abordar cualquier cuestión relacionada con la seguridad en el Ártico. En este sentido, ha señalado que la Alianza Atlántica integra los distintos intereses estratégicos en la región y ha aludido al principio que rige su funcionamiento: "uno para todos, todos para uno".

El alcance del artículo 42.7 del Tratado de la UE

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, establece que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás países de la Unión "le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance", de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El propio tratado precisa que estos compromisos deben ser compatibles con los adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que constituye el fundamento de la defensa colectiva para los Estados miembros que pertenecen a la Alianza. Este mecanismo solo se ha activado una vez, en 2015, tras los atentados terroristas de París, cuando Francia solicitó apoyo al resto de socios europeos.