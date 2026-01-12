Reino Unido y Alemania impulsan en Europa una misión militar en Groenlandia para tratar de frenar las amenazas de Trump

Reino Unido y Alemania han iniciado contactos discretos con socios europeos para articular una presencia militar coordinada en Groenlandia. Las conversaciones buscan una señal de disuasión política ante la escalada retórica de Donald Trump sobre el control estratégico de la isla. Berlín y Londres exploran fórmulas flexibles, con participación rotatoria y capacidades aéreas y navales, sin activar aún mecanismos formales de defensa colectiva, según ha informado Bloomberg.

El diario británico The Telegraph añade que los planes preliminares contemplan encuadrar el despliegue bajo el paraguas de la OTAN o mediante coaliciones ad hoc, evitando una confrontación directa con Washington. El objetivo sería reforzar la vigilancia, mejorar la interoperabilidad y subrayar el apoyo europeo a la soberanía danesa. Las fuentes citadas recalcan que no existe todavía calendario, mandato ni cifras de tropas acordadas entre los aliados implicados en las conversaciones.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, posee un valor estratégico creciente por el deshielo, las rutas marítimas y la competencia entre potencias. Trump ha insistido en que Estados Unidos debe garantizar su control para frenar a Rusia y China, afirmaciones que Copenhague y varios países nórdicos han rechazado. Para Europa, el reto es proteger el Ártico sin romper la cohesión transatlántica ni escalar una crisis innecesaria.

Bloomberg subraya que Londres y Berlín pretenden liderar la iniciativa para sumar a países nórdicos y bálticos, así como a Francia y Países Bajos. La propuesta incluiría patrullas aéreas, presencia naval periódica y cooperación en inteligencia. Los gobiernos implicados recalcan que se trataría de una misión defensiva, limitada y reversible, diseñada para estabilizar la región y reducir malentendidos estratégicos con transparencia y coordinación política plena.

Desde Copenhague, el Ejecutivo de Dinamarca ha evitado confirmar detalles operativos, pero ha agradecido el respaldo europeo ante las declaraciones de Trump. The Telegraph señala que Dinamarca considera cualquier refuerzo aliado como complemento a su presencia actual y a la base estadounidense de Thule. El Gobierno groenlandés, por su parte, insiste en que cualquier despliegue debe respetar su autonomía y ser consultado previamente.

La iniciativa llega en un momento de creciente militarización del Ártico, con ejercicios rusos frecuentes y mayor actividad china en investigación y logística. Para Alemania y Reino Unido, la misión serviría también para demostrar liderazgo europeo en seguridad. Sin embargo, algunos aliados temen que el movimiento sea interpretado en Washington como un desafío político, complicando la relación dentro de la OTAN y la coordinación estratégica.