Estados Unidos detiene a un ciudadano chino por tomar fotografías en Misuri de la base de bombarderos furtivos B-2

Un ciudadano chino ha sido detenido en Estados Unidos tras ser sorprendido tomando fotografías sin autorización de la base aérea de Whiteman, en Misuri, donde está desplegada la flota de bombarderos furtivos B-2 Spirit. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del perímetro de la instalación, considerada estratégica por su papel en la disuasión nuclear. Las autoridades actuaron tras detectar una reincidencia en la conducta del sospechoso.

Según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el detenido fue localizado por personal de seguridad mientras realizaba imágenes de accesos, vallas y estructuras internas de la base. Los agentes le habían advertido previamente de la prohibición expresa de fotografiar la instalación militar. Pese a ello, el individuo regresó al lugar al día siguiente, lo que motivó su arresto y la apertura de diligencias penales federales.

El Departamento de Justicia ha señalado que en el teléfono móvil del acusado se hallaron varias fotografías y vídeos relacionados con la base aérea y su entorno. La Fiscalía ha subrayado que Whiteman alberga uno de los sistemas de armas más sensibles del país, lo que convierte cualquier actividad no autorizada en un potencial riesgo para la seguridad nacional. El detenido se enfrenta ahora a cargos por violar leyes federales de protección militar.

La agencia Reuters ha destacado que el caso ha generado inquietud en Washington en un contexto de creciente tensión con China y de especial vigilancia sobre posibles actividades de inteligencia. Aunque no se ha presentado públicamente una acusación formal de espionaje, las autoridades estadounidenses recalcan que este tipo de incidentes se investigan con especial cautela por el valor estratégico de los B-2 Spirit.

El arresto se produce en un momento de máxima sensibilidad para los ejércitos estadounidenses, que han reforzado la seguridad en bases clave dentro del territorio nacional. El Departamento de Justicia ha insistido en que la protección de infraestructuras militares críticas es una prioridad absoluta y ha advertido de que cualquier intento de recopilar información gráfica sin autorización será perseguido penalmente.