Dinamarca reforzó sus tropas en Groenlandia horas antes de la reunión con EEUU

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado este miércoles un aumento significativo de la presencia de sus Fuerzas Armadas en Groenlandia, en plena escalada de tensiones con Estados Unidos por las aspiraciones de Washington de hacerse con el control del territorio autónomo danés. El anuncio se produjo, además, pocas horas antes de la reunión de la delegación danesa en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Defensa de Dinamarca y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Groenlandia reconocen que la situación estratégica en el Ártico se ha deteriorado y justifican la decisión por el aumento de la competencia geopolítica en la región. "Las tensiones se han extendido al Ártico, por lo que hemos decidido intensificar las actividades militares en Groenlandia en estrecha cooperación con nuestros aliados de la OTAN", señala el texto.

Copenhague asegura que, "a partir de hoy", se ampliará la presencia militar en la isla y en sus aguas circundantes, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa en las condiciones extremas del Ártico y reforzar el flanco norte de la Alianza Atlántica, en lo que consideran un elemento clave para la seguridad europea y transatlántica.

Según el Ministerio de Defensa danés, el refuerzo se traducirá próximamente en el despliegue de aeronaves, buques y tropas, incluidas fuerzas aliadas. De cara a 2026, las maniobras podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, apoyo a las autoridades locales y a la Policía, recepción de contingentes aliados, despliegue de cazas y operaciones navales en la zona.

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeld, ha subrayado que, como parte de la OTAN, es "una prioridad fundamental" fortalecer la defensa y la seguridad del territorio. En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno autonómico trabaja "estrechamente" con Dinamarca para impulsar nuevas iniciativas militares y ampliar la cooperación con los aliados. Asimismo, ha prometido que la población será informada de las actividades a través de los canales oficiales del Mando Ártico Conjunto.

Por su parte, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, ha recalcado que la seguridad del Ártico es "crucial" para el Reino de Dinamarca y para sus socios. "Es imprescindible reforzar nuestra capacidad de actuación en la región en estrecha coordinación con los aliados", ha afirmado, recordando que ya en 2025 se incrementaron los ejercicios militares y que en 2026 se dará un nuevo paso adelante con una mayor presencia y más maniobras conjuntas.

A mediados del pasado año, Dinamarca ya había reforzado su despliegue en Groenlandia con medios marítimos, terrestres y aéreos, contando con la participación de países aliados como Alemania, Francia, Suecia y Noruega.