El peligro de los aranceles de Trump

Donald Trump lo ha repetido una y otra vez: "Para mí, la palabra más hermosa del diccionario es arancel. Es mi palabra favorita". A lo largo de los años, Trump ha expresado opiniones contradictorias sobre casi todo. Ha pedido un enorme impuesto puntual para los ricos y un seguro médico universal proporcionado por los empleadores con subsidios para quienes lo necesiten… para más tarde defender exactamente lo contrario.

Entre 1999 y 2012, Trump cambió de partido político siete veces. Solo en un aspecto se ha mantenido fiel a sí mismo: en el tema de los aranceles. Solía culpar a los japoneses y al déficit comercial con Japón de los problemas económicos de Estados Unidos. Ha logrado atraer el apoyo de los votantes culpando alternativamente a los japoneses, alemanes o chinos, destacando el déficit comercial estadounidense y pidiendo aranceles más altos.

¿Por qué políticos como Trump promueven una retórica proteccionista cuando todas las pruebas históricas muestran que ningún país se ha vuelto más próspero mediante el proteccionismo? Puede haber muchas razones: ignorancia económica (un fenómeno que se encuentra entre representantes de todos los partidos); la experiencia de que las promesas proteccionistas pueden ganar votos; y la influencia de lobbies que representan a empresas que buscan protegerse de competidores extranjeros.

Pero hay otro motivo importante, especialmente en el caso de Donald Trump: la política arancelaria es una herramienta que los políticos pueden usar en beneficio personal. Como muchas regulaciones gubernamentales, las políticas arancelarias arbitrarias hacen que los políticos sean muy poderosos, permitiéndoles subir los aranceles a su antojo o, a cambio de las concesiones adecuadas, bajarlos de nuevo.

En su artículo "Hayek versus Trump. The Radical Right’s Road to Serfdom", los economistas británicos Aris Trantidis y Nick Cowen advierten urgentemente del peligro de que la política arancelaria conduzca a la erosión de la libertad política y del capitalismo de mercado: "Si las asignaciones parcialmente discriminatorias se vuelven típicas, los actores económicos pueden encontrar imposible operar fuera del alcance de una economía politizada y evitar el ejercicio de coerción que conlleva. En ese punto, las intervenciones parcialmente discriminatorias generan no solo una economía controlada por el Estado, sino una sociedad controlada políticamente en la que los actores económicos pueden ser identificados, seleccionados, recompensados o discriminados por motivos políticos. Si la asignación de oportunidades está sistemáticamente controlada por una sola fuerza política que determina cómo distribuye el gobierno los recursos, los grupos sociales se encuentran atrapados en una relación de dependencia que, en lugar de violencia, utiliza asignaciones parcialmente discriminatorias como sanciones socioeconómicas que obligan a los ciudadanos a mostrar lealtad política y abstenerse de manifestaciones fuertes de disenso".

La sospecha de un vínculo entre la política arancelaria de Trump y sus intereses empresariales personales es, por ejemplo, notable en su postura hacia Vietnam. A principios de abril de 2025, Donald Trump amenazó con imponer aranceles punitivos de hasta el 46 % a las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos como parte de su nueva política comercial. El reputado economista Mark Skousen comentó: "Cuando Vietnam fue golpeado con un extraño arancel del 46% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, el gobierno allí respondió ofreciendo un tipo del 0% entre ambos países —y Trump lo rechazó. Esta negativa a aceptar un auténtico acuerdo de libre comercio por parte de Trump es especialmente irritante, pues castiga a un antiguo enemigo que ha adoptado el capitalismo de mercado y finalmente ha escapado de los males del comunismo".

Este ejemplo muestra también que el argumento defendido por los partidarios de Trump — que su amenaza de aranceles altos sirve únicamente para reducir los aranceles en ambos lados — es absurdo.

Al mismo tiempo, las autoridades vietnamitas estaban negociando con la Organización Trump un gran proyecto de golf y bienes raíces. La aprobación del proyecto, valorado en unos 1.500 millones de dólares, fue concedida por el gobierno vietnamita en mayo de 2025, y llegó de forma sorprendentemente rápida durante un período de fuertes tensiones comerciales con EE. UU. Apenas unas semanas después, Trump cambió públicamente su postura hacia Vietnam. A principios de julio de 2025, anunció que Vietnam finalmente no tendría que pagar los aranceles del 46 % amenazados. En su lugar, se anunció un acuerdo para aranceles fijos de aproximadamente el 20 %. Esta reducción se presentó como el resultado de negociaciones exitosas.

Los críticos señalan que la secuencia del ultimátum arancelario, la aprobación del proyecto turístico y la posterior reducción de los aranceles crea, como mínimo, la impresión de un conflicto de interés. El entorno de Trump rechaza cualquier conexión, pero el caso sirve como ejemplo de las líneas potencialmente difusas entre la política comercial gubernamental y los intereses empresariales privados.

Los efectos del proteccionismo, por tanto, van más allá del daño económico e implican también peligros políticos significativos, incluida, potencialmente, la erosión del Estado de derecho.

Rainer Zitelmann es autor de libros como " Hitler y la revolución ", " El capitalismo no es el problema, es la solución ", " Los ricos ante la opinión pública " o " Libertad financiera ".