Trump vuelve a "considerar" a Machado: "Quizás podamos involucrarla de alguna manera"

Por primera vez desde la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Donald Trump le ha dado cierto protagonismo a María Corina Machado en los planes que tiene EEUU para el país sudamericano. Esto pese a que dijo en su momento que "no tenía el respeto de su país", al tiempo que alabó a la presidenta encargada de la dictadura Delcy Rodríguez.

Durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder, Trump señaló que Machado es "una mujer increíblemente amable, hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo".

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Desde la Casa Blanca, Donald Trump elogió a María Corina Machado, la calificó como una "mujer increíble" y confirmó que su administración ya conversa con ella para involucrarla en el futuro de Venezuela. El mensaje marca un giro contundente: Trump afirmó…

Tras señalar que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno de la dictadura, el presidente dijo que hasta hace un tiempo "estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela".

Por otro lado, insistió sobre el Nobel de la Paz que dice merecer por resolver ocho guerras: "Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo", al recordar que la opositora le entregó la medalla en la reunión que ambos tuvieron la semana pasada.