Noruega aumenta de 4 a 6 su pedido de submarinos alemanes Type 212CD por la actividad rusa en el Ártico

Noruega ha decidido ampliar su programa de submarinos Type 212CD con la adquisición de dos unidades adicionales, elevando el total de cuatro a seis, tras la aprobación del Parlamento. Los nuevos sumergibles serán construidos por la empresa alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) y reforzarán las capacidades de la Royal Norwegian Navy frente a un entorno estratégico cada vez más tenso en el norte de Europa.

El Type 212CD es un submarino convencional con propulsión independiente del aire (AIP), lo que permite operar sumergido durante periodos prolongados sin necesidad de emerger. Está equipado con sensores avanzados, torpedos pesados de 533 mm y sistemas de combate digitalizados, diseñados para operaciones en el Atlántico Norte y el Ártico, donde la actividad naval rusa ha aumentado significativamente en los últimos años.

La cooperación con Alemania permite a Noruega participar activamente en el diseño y construcción de los submarinos, asegurando un alto nivel de integración industrial y tecnológica. TKMS coordina el programa junto con las armadas alemana y noruega, garantizando que los sumergibles cumplan con estándares modernos de disuasión, vigilancia y protección de rutas marítimas estratégicas en la región.

El aumento del pedido se enmarca en la estrategia de Noruega de reforzar sus capacidades de defensa ante la creciente presencia militar rusa en aguas del norte de Europa. Además de los submarinos, la Royal Norwegian Navy ha incrementado inversiones en sistemas de superficie y vigilancia costera, consolidando un enfoque integral de defensa marítima para asegurar la soberanía y la seguridad en el Atlántico Norte y el Ártico.