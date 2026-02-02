Perú desecha las opciones europeos y se decanta por los cazas F16 Block 70 para reforzar su Fuerza Aérea

Perú ha tomado una decisión clave para el futuro de su defensa aérea al optar por el caza estadounidense F-16 Block 70, descartando propuestas europeas. Según el diario Expreso, la elección se produce tras meses de evaluaciones técnicas, políticas y financieras, y supone un cambio relevante en la orientación estratégica de Lima, que busca modernizar una flota envejecida y ganar interoperabilidad con Estados Unidos plenamente.

La información publicada por el periódico peruano señala que las ofertas europeas, entre ellas, el Rafale francés y el Gripen sueco, no lograron imponerse en la fase final del proceso. Pesaron factores como el coste total del programa, los plazos de entrega y el paquete logístico asociado, además de la posibilidad de estrechar la cooperación militar y política con Washington en un contexto regional cada vez más exigente.

El F-16 Block 70, conocido como Viper, es una de las versiones más avanzadas del veterano caza estadounidense. Incorpora radar AESA AN/APG-83, cabina digital de última generación, enlace de datos Link 16 y sistemas de guerra electrónica mejorados. Expreso subraya que estas capacidades sitúan al avión en la categoría de 4,5 generación con alto potencial disuasorio y operativo para la región sudamericana actual y futura.

Según el diario peruano, la operación contemplaría la adquisición inicial de 12 aeronaves, con opción a ampliar hasta 24 unidades, todas ellas de nueva fabricación. El contrato incluiría armamento, simuladores, entrenamiento de pilotos y técnicos, así como apoyo logístico a largo plazo. El coste global del programa podría situarse en varios miles de millones de dólares repartidos en diferentes fases presupuestarias plurianuales del Estado peruano.

La elección del F-16 Block 70 va más allá de una simple compra de aviones de combate. La operación estaría ligada a un refuerzo de la relación estratégica con Estados Unidos, incluyendo mayor cooperación militar, acceso preferente a tecnología y la posibilidad de que Perú obtenga el estatus de aliado principal no miembro de la OTAN en el medio plazo regional y global.