Tirotean al subdirector de la Inteligencia Militar rusa en Moscú

Nuevo ataque a un mando militar en Moscú: Según han informado las autoridades rusas, el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, ha sido hospitalizado tras sufrir un intento de asesinato en Moscú.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que "una persona aún no identificada realizó varios disparos" contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolamskoye, situado en la capital, antes de escapar del lugar.

En un comunicado publicado en redes sociales, las autoridades informan de que han abierto una investigación por intento de asesinato y posesión ilegal de armas y resaltan que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado.

"Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos", ha dicho antes de insistir en que estas labores buscan "identificar a la persona o personas implicadas en este crimen".

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU. Además, fue galardonado en 2017 con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015.

Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su papel en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.