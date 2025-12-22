Mientras las negociaciones sobre el último plan de paz estadounidense para la guerra de Ucrania continúan en Florida, este lunes un coche bomba ha matado al jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov. El explosivo, una mina magnética adherida a los bajos de su vehículo, estalló en un aparcamiento a 150 metros de su casa.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), a cargo de la investigación, ha señalado que el teniente general, de 56 años, había participado en la guerra de Ucrania sin aportar más detalles. Según la agencia gubernamental Tass, Sarvárov también participó en la guerra de Siria entre 2015 y 2016 y combatió en Chechenia en los años noventa. Fue promocionado a su puesto actual en 2016.

Sarvárov se suma a la lista de altos mandos militares que han sido asesinados desde que comenzó la guerra de Ucrania. Estos son los otros casos:

Igor Kirílov, jefe de defensa química

El teniente general ruso Igor Kirílov fue asesinado el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con un patinete bomba cuando salía de su domicilio. Ocupaba desde 2017 el cargo de jefe de defensa radiológica, química y biológica, desde el que había acusado al Ejército ucraniano de emplear armas químicas contra Rusia. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo por el atentado a un ciudadano de Uzbekistán, que dijo haber sido reclutado por los servicios secretos de Ucrania. Ocultó la bomba en un patinete eléctrico, que detonó junto a la entrada del edificio donde vivía Kirílov.

Yaroslav Moskalik, subjefe de operaciones

El teniente general ruso Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor desde 2021, murió el 25 de abril de este año al acercarse a un automóvil Volkswagen Golf, en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo.

Los servicios de seguridad rusos informaron de la detención de uno de los presuntos autores del atentado contra Moskalik, que fue identificado como Ignat Kuzi, de 42 años, y quien posteriormente aseguró que era un encargo de los servicios secretos ucranianos.

Valeri Trankovski, subcomandante de la Armada

El capitán de navío Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, murió el 13 de noviembre de 2024 tras la explosión de su automóvil en Sebastópol, principal puerto en la anexionada península de Crimea.

Los servicios de inteligencia ucraniana reivindicaron el atentado acusando al capitán de crímenes de guerra. Lo responsabilizaron del lanzamiento de misiles de crucero Kalibr contra el territorio de Ucrania.

Yuri Afanásievski, exdirector de aduanas en el Donbás

El mayor general Yuri Afanásievski, exdirector de Aduana en Lugansk, también arrebatada a Ucrania por Moscú, sufrió un atentado pero no murió. El militar fue gravemente herido en su casa junto a su hijo tras la detonación de un artefacto explosivo en un teléfono móvil que le habían regalado. A raíz del incidente, fue detenida una residente local, que fue la que le entregó el teléfono al general. La inteligencia ucraniana también se responsabilizó de organizar el atentado.