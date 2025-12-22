Un coche bomba en Moscú mata a un teniente general ruso

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha muerto este lunes en un atentado con coche bomba en Moscú. El explosivo se encontraba en los bajos del vehículo de Sarvarov, según la agencia rusa de noticias TASS.

"Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil. Como consecuencia de las heridas recibidas falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvarov", declaró la portavoz del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), Svetlana Petrenko.

La explosión tuvo lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria. El diario Kommersant informó de que el motivo de la explosión fue una mina magnética adherida a los bajos del automóvil. Según varios canales de Telegram, el general recorrió varios cientos de metros en su coche antes de que se activara el artefacto explosivo.

Los investigadores manejan varias hipótesis sobre el asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucraniana. "La dirección principal de investigaciones del CIR incoó una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas", señaló. Al lugar de los hechos, indicó, ya fueron enviados investigadores y criminalistas de la oficina central del CIR.

"Continúa la revisión del lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad", dijo. El CIR publicó en Telegram un vídeo del automóvil dañado, en el que se ven restos de sangre de la víctima.

Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha perpetrado varios atentados semejantes que han costado la vida, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.