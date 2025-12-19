La UE amaga, pero no pega: dará 90.000 millones a Ucrania pero no usará los fondos rusos confiscados

La contundencia de la Unión Europea con Rusia sigue siendo relativa. Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado este viernes seguir financiando a Ucrania en su resistencia ante el invasor ruso, pero sin tocar los activos congelados a Moscú. Los Veintisiete han optado por emitir hasta 90.000 millones en deuda conjunta, que será avalada por el presupuesto comunitario, para atender las urgencias económicas del Gobierno de Kiev.

El debate giró durante horas –el debate comenzó ayer jueves– en torno al uso de los bienes rusos inmovilizados por las sanciones, una vía que la Comisión veía viable pero que chocó con obstáculos jurídicos y financieros. Las dudas sobre la legalidad, los riesgos para la estabilidad financiera y la responsabilidad futura de los Estados frenaron una decisión unánime y obligaron a buscar un plan alternativo rápido y provisional inmediato.

Bélgica se ha posicionado con claridad como el país más reacio a utilizar estos activos confiscados a Rusia y su oligarquía, al albergar buena parte de ellos en sus bancos y exigir unas garantías jurídicas absolutas que nadie le podía dar. Su Gobierno ha advertido del riesgo de litigios multimillonarios y de daños a su sistema financiero si se forzaba su uso. Otros países se han ido sumando a esas reservas, haciendo inviable el empleo de estos fondos.

Ante la falta de unanimidad, varios países han planteado recurrir al artículo 20 del Tratado de la UE. Este mecanismo permitiría avanzar a un grupo de Estados cuando el conjunto no alcanza acuerdos en un plazo razonable. Es el último recurso para canalizar la ayuda a Ucrania sin bloquearla por vetos nacionales prolongados y reiterados dentro del Consejo Europeo comunitario.

La emisión de deuda conjunta con la que finalmente se pagará esta entrega de ayuda a Ucrania tampoco ha contado con el apoyo unánime de los Veintisiete. Hungría, la República Checa y Eslovaquia han comunicado que no participarán en el esquema financiero que se ha diseñado. Un hecho que ha demostrado nuevamente que hay una Unión Europea de varias velocidad y ha evidenciado las divisiones internas sobre cómo seguir apoyando a Ucrania.

El plan aprobado pasa por usar el margen del presupuesto comunitario como aval de la deuda, replicando fórmulas ya empleadas durante la pandemia. La Unión Europea ha defendido que Ucrania solo devolvería el dinero si Rusia acaba pagando reparaciones de guerra, un diseño que está pensado para reducir el impacto de la ayuda sobre las cuentas económicas futuras del Gobierno de Kiev.