Putin acusa a los "cerditos" europeos de querer despedazar Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acusado este miércoles a los dirigentes europeos de mantener posiciones "revanchistas" y de aspirar al desmoronamiento del país para repartirse sus restos, a los que ha llamado "cerditos europeos", y ha asegurado que el diálogo político con Europa se restablecerá en el futuro.

Putin ha realizado estas declaraciones durante una intervención ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos. En ese contexto, ha sostenido que en Europa existieron expectativas de que Rusia colapsaría en poco tiempo, lo que permitiría a otros países beneficiarse de esa situación.

Según el jefe del Kremlin: "Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha". A su juicio, esos sectores políticos esperaban aprovecharse del supuesto colapso del país para recuperar lo perdido en etapas históricas anteriores y "tomarse la revancha".

Las críticas a la política europea

El presidente ruso ha vinculado esas actitudes con el actual estado de las relaciones entre Moscú y Europa. En su intervención, ha afirmado que las élites políticas que gobiernan hoy en el continente no están en disposición de normalizar el diálogo con Rusia debido a las posiciones adoptadas en los últimos años.

No obstante, Putin ha asegurado que la reanudación de los contactos será inevitable a largo plazo. "En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes", ha añadido, en referencia a la evolución interna del país y a su peso internacional.

El mandatario añadió que ese eventual acercamiento no tendría por qué producirse con los actuales gobiernos europeos. "Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", afirmó.

Estados Unidos como referencia

En contraste con sus críticas a Europa, Putin ha citado a Estados Unidos como ejemplo de una posible reactivación del diálogo. Según ha explicado, la actual Administración estadounidense está mostrando disposición a mantener conversaciones con Moscú.

"Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa", ha afirmado, sin ofrecer detalles sobre el contenido ni el alcance de esos contactos.