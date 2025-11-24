Zelenski denuncia que Putin exige que el mundo legalice lo que ha robado en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este lunes el principal obstáculo para el plan de paz que promueve Estados Unidos: la exigencia del Kremlin de que la comunidad internacional legitime la ocupación. "Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado", ha denunciado el mandatario.

En su intervención ante la Plataforma por Crimea, Zelenski ha advertido de que Moscú busca esa validación "no solo de Ucrania, sino del mundo entero". Su Gobierno sigue trabajando con sus socios para buscar compromisos que "refuercen y no debiliten" al país frente a la agresión rusa.

Ucrania y EE.UU. han revisado en Suiza el acuerdo marco para incluir exigencias irrenunciables de Kiev. Entre ellas destaca la liberación de prisioneros bajo la fórmula de "todos por todos" y el retorno de los niños ucranianos "secuestrados" por las fuerzas rusas en los territorios ocupados.

Frente al borrador inicial, que preveía una amnistía general, Zelenski ha insistido en que los criminales de guerra deben responder ante la justicia. "Es peligroso pretender que una agresión militar puede pasarse por alto", sentenció el líder ucraniano.