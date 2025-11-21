Trump quiere que Zelenski firme el plan de paz antes de diciembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja para poner fin a la guerra con Rusia antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 27, según informó este viernes el diario Washington Post.

El magnate está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de esa fecha y amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace. Así, Estados Unidos estaría enviando "señales" a Ucrania de que todo podría quedar en suspenso si no firma en una semana, apuntaron dos funcionarios. El plan de 28 puntos, inspirado en el de la guerra en Gaza, plantea algunas de las líneas rojas de Zelenski, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso.

El documento recoge la exigencia de que Kiev retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa. La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se le presente al líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin negó haber recibido "oficialmente" la propuesta de Estados Unidos.

El secretario del Ejército de EE.UU., Daniel Driscoll, presentó este jueves a Zelenski la propuesta que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, han redactado. Pese a que Ucrania no ha participado activamente en la elaboración del documento, la Casa Blanca aseguró que están dialogando con ambos países "por igual". El líder ucraniano ha agradecido este viernes los esfuerzos de la Administración estadounidense y ha avanzado que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para asegurarse de que sus "posiciones de principios sean tomadas en consideración".

Concesiones territoriales

El Kremlin estima que el plan de paz para Ucrania presentado esta semana por Estados Unidos contiene ciertas "innovaciones" pero ha querido recalcar que no ha sido notificado oficialmente del mismo y que se está enterando a partir de los medios. El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha explicado este viernes que, por lo que Rusia respecta, "está al tanto de posibles modificaciones" en el plan de Trump, uno que a grandes rasgos concede garantías de seguridad para Ucrania a cambio de reconocer el dominio ruso en la parte oriental de Ucrania (Donetsk, Lugansk y Crimea). Sin embargo, a nivel oficial, Rusia "no ha recibido nada al respecto".

Peskov, por lo demás, se ha ceñido a la línea oficial marcada por el Kremlin en lo que concierne a las negociaciones de paz desde la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en Anchorage (Alaska), donde ambos líderes trataron precisamente esta clase de concesiones territoriales que Ucrania considera intolerables.

"La parte rusa sigue comprometida con las discusiones que tuvieron lugar en Anchorage", ha indicado Peskov en declaraciones recogidas por los medios oficiales rusos, y reiterado su disposición a negociar pero siempre desde "la plataforma" en la que se convirtió la cumbre de agosto.

Por lo demás, Peskov ha guardado silencio al respecto y aludido a su tradicional aversión a declarar abiertamente sobre negociaciones en curso. "¿Quieren que negociemos un asunto tan complejo a través de un megáfono?", ha espetado a los medios. "Estamos abiertos a las conversaciones de paz por el bien de las conversaciones de paz en sí mismas, no por el mero hecho de seguir el proceso. Queremos que estas conversaciones de paz tengan éxito, y para que eso ocurra, no estamos dispuestos a discutirlo a través de un megáfono", ha indicado.