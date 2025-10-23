Rusia ha lanzado nuevos ataques contra la población civil ucraniana en la ciudad de Járkov. Uno de los edificios alcanzados albergaba una guardería. Afortunadamente, unos cincuenta niños pudieron ser evacuados a tiempo. Sin embargo, la nueva agresión de Vladimir Putin ha dejado un muerto y siete heridos. Para explicar los últimos movimientos de la guerra entre el país gobernado por Volodimir Zelenski y Rusia, Alberto Rojas, enviado especial del diario El Mundo, ha estado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Rojas ha señalado que "los ucranianos nunca van a perdonar a los rusos por lo que han hecho. Desde 2022 que comenzaron los bombardeos con drones contra las ciudades, en todos los colegios se ha educado a los niños de una manera disciplinada y casi militar para que cuando suenen las alarmas, bajen de una forma ordenada, calmada y silenciosa". Según él, "esto fue lo que salvó ayer a estos niños de la guardería de Járkov".

Sobre los ataques, el enviado especial ha detallado que "el 80% de los muertos ya son por los drones, ya que la guerra se ha robotizado por completo". En este sentido, ha señalado que "en estos tres años de guerra, Europa ha entrenado al ejército ucraniano. Sin embargo, unos militares españoles decían que los ucranianos son los que tendrían que enseñarnos, haciendo hincapié en que Europa está preparada para una guerra que no existe".

A su juicio, esto se debe a que con la aparición de tecnología muy barata, la guerra ha cambiado por completo. "Ucrania ahora es capaz de resistir sin grandes gastos militares. Con drones que cuestan 500 euros son capaces de destruir un tanque de Rusia que cuesta 4 millones de dólares o incluso helicópteros", ha indicado Rojas.

El corresponsal ha instado a España a revisar en qué cosas estamos gastando el dinero, porque "los drones no solo han venido para combatir guerras, sino para hacer una gran disrupción del espacio aéreo como está haciendo Rusia en los aeropuertos europeos. Algo que "podría causar grandes problemas a largo plazo si no se ataja de alguna manera", ha lamentado.

Trump y Putin no se ponen de acuerdo

Sobre si se puede eternizar la guerra entre ambos países, Rojas ha explicado que los ucranianos se están preparando para una guerra larga: "Nadie confía en las maniobras apaciguadoras de Donald Trump con Putin, que no acaban de ponerse de acuerdo". Y detecta cinco posibles escenarios sobre el futuro del conflicto bélico:

"Que la guerra dure un año más".

"Que Trump consiga una paz precaria".

"Que la guerra se extienda a un país de la OTAN como Estonia".

"Que Europa se canse de apoyar a Ucrania y llegue un momento en el que el país no pueda seguir la guerra y tenga que negociar en una condición de inferioridad".

"Que la economía de guerra rusa acabe por descarrilar y que Putin tenga que negociar con Ucrania".

Respecto a los movimientos de paz impulsados por Melania Trump, la esposa del magnate estadounidense, ha dicho que han sido muy importantes para el rescate de niños ucranianos secuestrados y ha destacado que su figura es clave puesto que es la persona a la que más escucha el presidente norteamericano.

Por último, Rojas ha querido dejar claro que Ucrania no va a rendirse y ha insinuado que Rusia podría tantear la invasión de alguna isla del Báltico o alguna ciudad de Estonia como Narva -donde la mayoría de ciudadanos son rusos- para poner a prueba el artículo cinco de la OTAN.