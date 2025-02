El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este viernes con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pero la reunión ha acabado en una acalorada discusión entre ambos líderes.

En el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump ha afirmado que están "bastante cerca" de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. "Este es un momento emocionante, pero el verdadero momento emocionante será cuando cesen los disparos y lleguemos a un acuerdo. Y creo que estamos bastante cerca de lograrlo", ha explicado a la prensa.

Trump también ha expresado que confía en la palabra del presidente ruso, Vladímir Putin, con quien habló el pasado 12 de febrero para abordar una posible vía hacia la paz. Sin embargo, Zelenski ha pedido al presidente estadounidense que no se fíe del líder ruso porque incumple los acuerdos. A pesar de ello, el magnate norteamericano ha asegurado: "He hablado con el presidente Putin, lo conozco desde hace mucho tiempo y creo firmemente que están muy comprometidos con esto".

Discusión ante la prensa

Lo que al principio ha comenzado como una apacible conversación acabó degenerando en una tensa discusión ante los medios en el momento que surgió la cuestión de los orígenes de la guerra y el respaldo norteamericano.

"¿Crees que es respetuoso venir al Despacho Oval de los Estados Unidos de América", incidió en ese momento el vicepresidente de EEUU, JD Vance, "y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

En ese momento, Trump se ha sumado a las críticas y, elevando el tono de voz, ha avisado a Zelenski de que no está, ni mucho menos, en una posición idónea para hacer exigencias: "No tenéis suficientes tropas", ha añadido Trump. "No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando", ha declarado el presidente estadounidense, ya en medio de constantes interrupciones.

"Te hemos dado el poder para que seas un tipo duro. O haces un trato o nos vamos. Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, está jugando con la tercera guerra mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país", ha añadido.

En medio de las voces, Trump ha instado a Zelenski a que apueste primero por un alto el fuego con Rusia en lugar de insistir en participar en negociaciones de paz. "Si puedes alcanzar un alto el fuego ahora mismo en Ucrania, yo te diría que aceptaras, para que las balas dejen de volar y tus hombres dejen de morir", ha propuesto el presidente estadounidense.

En un intento de aliviar la tensión, Trump ha terminado bromeando que la discusión va a ser un ejemplo de "buena televisión" aunque ha dejado una incógnita para las próximas horas en una última pregunta de los medios, sobre si las negociaciones para la firma del acuerdo continuarán como hasta ahora tras la discusión: "No lo sé, ya veremos", ha declarado el mandatario estadounidense.

Acuerdo de tierras raras

Tras la discusión, fuentes de la Casa Blanca han confirmado a los principales medios norteamericanos que Estados Unidos y Ucrania han suspendido las negociaciones sobre el acuerdo por el que Washington se comprometía a mantener la ayuda a Kiev a cambio de su acceso a las "tierras raras" del país.

El acuerdo consistía en que Ucrania compartiría el 50% de los ingresos que obtenga de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un pacto de paz con Rusia del cual Kiev no se fía. Hasta ahora, Trump consideraba que este primer trato es un "muy justo" y ha explicado que Estados Unidos está deseando "excavar, excavar, excavar y excavar" para sacar provecho de esos recursos naturales.

El acuerdo también contempla la creación de un fondo de inversión conjunto, financiado y gestionado por ambas naciones, al que Ucrania contribuirá con el 50% de los beneficios futuros derivados de sus recursos naturales, incluyendo gas, petróleo y tierras raras, materiales esenciales para el desarrollo tecnológico y un sector actualmente dominado por China.

Reconstrucción de Ucrania

Kiev quería este compromiso como una vía para financiar la reconstrucción del país tras la guerra, una tarea que el Banco Mundial estima en 524.000 millones de dólares. Por su parte, Trump lo consideraba como una forma de compensar los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha destinado en ayuda militar a Ucrania.

Por otro lado, el pacto no contempla garantías de seguridad concretas, algo que Ucrania y sus aliados europeos han estado reclamando a Washington ante el riesgo de un nuevo ataque ruso, y deja eso a un futuro pacto entre ambos países.