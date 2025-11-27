Putin intenta cerrar un acuerdo para renovar el armamento ruso de la OTSC, la alianza militar postsoviética

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aprovechado la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) para anunciar un ambicioso plan de militarización de la esfera postsoviética. Desde Biskek, ha propuesto un programa a gran escala para dotar a sus aliados de armamento moderno empleado durante la actual ofensiva en Ucrania.

Durante su intervención, el jefe del Kremlin ha destacado que estos equipos han demostrado su "eficacia" en lo que Moscú denomina operaciones militares reales. En el marco de la nueva presidencia rusa del bloque, bajo el lema "Seguridad colectiva en un mundo multipolar", Putin ha prometido intensificar los entrenamientos conjuntos entre las unidades militares del grupo.

La estrategia del mandatario incluye mejorar la preparación para el combate y optimizar el mando de las fuerzas colectivas. Un pilar fundamental de este plan será la cooperación industrial, buscando profundizar los lazos entre las empresas de defensa de los países miembros para desarrollar tecnología militar, con especial énfasis en la aviación y los sistemas antiaéreos.

Además del aspecto puramente bélico, Moscú pretende imponer una nueva estrategia antiterrorista y reforzar el control ideológico. Putin ha señalado la seguridad de la información como prioridad, comprometiéndose a colaborar para prevenir la "propagación de ideas radicales" entre los jóvenes, una retórica habitual del régimen para controlar la disidencia.

La alianza, de la que también forman parte Bielorrusia, Kazakistán, Kirguistán, Tayikistán, está mermada en estos momentos por la ausencia de Armenia debido a las tensiones con Azerbaiyán.