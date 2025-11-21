Un caza HAL Tejas de la Fuerza Aérea india se estrella durante una exhibición en Dubai

Un caza HAL Tejas de la Fuerza Aérea India se ha estrellado este viernes durante una exhibición en el Dubai Air Show. El incidente ha tenido lugar sobre 14:10 hora local en el aeropuerto de Al Maktoum, mientras el avión realizaba maniobras frente a miles de espectadores. Tras el impacto, se ha observado una espesa columna de humo negro que ha alarmado a los presentes y ha obligado a activar los protocolos de emergencia.

La Fuerza Aérea India ha confirmado el siniestro y ha anunciado que se están recabando todos los detalles sobre el accidente. No se ha precisado si el piloto ha logrado eyectarse a tiempo. El HAL Tejas es un caza ligero polivalente diseñado para superioridad aérea, apoyo cercano y ataque terrestre, y esta exhibición buscaba mostrar sus capacidades ante posibles clientes internacionales y posibles compradores en el evento.

Un accidente fatal se produjo hoy en la feria del aire de Dubái cuándo un avión de combate "HAL Tejas" de fabricación india se estrelló luego de una maniobra acrobática, es el segundo accidente de un "Tejas" que se produce en menos de 2 años. pic.twitter.com/QKvWCXE1Xv — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) November 21, 2025

Las autoridades indias han iniciado una investigación para determinar la causa del accidente. Los resultados podrían implicar revisiones en los procedimientos de mantenimiento, la formación de pilotos o las maniobras permitidas en exhibiciones. Mientras tanto, el incidente pone de relieve la delgada línea entre espectáculo y seguridad en eventos aéreos internacionales, recordando que incluso aeronaves de última generación no están exentas de riesgos durante demostraciones complejas.