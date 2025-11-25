El Parlamento Europeo ha defendido este martes la necesidad imperiosa de potenciar la industria de la defensa comunitaria. Bruselas busca blindar el continente mediante más fondos y compras conjuntas, un movimiento estratégico para tomar el control de la seguridad ante las implicaciones geopolíticas de un posible acuerdo entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra.

En una coyuntura donde los Veintisiete tratan de influir en la resolución del conflicto, exigiendo que Washington respete los intereses de seguridad europeos, la Eurocámara ha debatido el Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP). Esta iniciativa, que recibirá la luz verde formal del hemiciclo, pretende evitar que Europa quede relegada a un papel secundario en su propia defensa.

El comisario del ramo, Andrius Kubilius, ha calificado la regulación, dotada según el texto con 150.000 millones de euros, como una "revolución en la política industrial de defensa". Kubilius ha insistido en que el programa sienta las bases para una industria que supere la fragmentación y sea "verdaderamente europea". "Esto nos hará más fuertes, más competitivos y generará empleo", ha aseverado, instando a su adopción formal antes de fin de año.

Durante el debate, el temor a que Estados Unidos y Rusia redibujen la arquitectura de seguridad europea sin contar con Bruselas ha sido palpable. El socialista francés Raphaël Glucksmann ha alertado sobre la locura de "delegar la seguridad a una capital extranjera" que no prioriza los intereses comunitarios. "¿Podemos confiar en Trump y JD Vance? La respuesta es evidente", ha sentenciado, abogando por reservar fondos para empresas del continente.

Por su parte, el socialdemócrata alemán Tobias Cremer ha lamentado que los líderes europeos se enteren de las decisiones sobre su futuro "por los periódicos", advirtiendo que la UE debe fortalecerse ante "matones" como Putin. Desde las filas españolas, el popular Nicolás Pascual de la Parte ha valorado que Europa priorice la compra conjunta de armamento, mientras que Javi López (PSOE) ha llamado a "gastar más y mucho mejor" para no depender del "buen humor" de presidentes ajenos.