Leonardo suministrará cuatro aviones C-27J Spartan de patrulla marítima a Arabia Saudí

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha adjudicado a Leonardo un contrato para la entrega de cuatro aviones C‑27J en configuración de patrulla marítima. Los aparatos se suman a la flota saudí y estarán destinados a misiones de reconocimiento, control marítimo y apoyo táctico, consolidando la cooperación con la empresa italiana y reforzando las capacidades de vigilancia frente a amenazas submarinas y navales en aguas regionales estratégicas.

Los aviones C‑27J MPA contarán con sistemas avanzados de sensores y radares para la detección y seguimiento de blancos marítimos y submarinos. Además, estarán equipados con capacidades de intercambio de datos en tiempo real con centros de comando y otras unidades operativas. La configuración permite misiones de largo alcance y autonomía suficiente para patrullas extendidas, garantizando la seguridad de las rutas marítimas estratégicas en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Las entregas de estos cuatro aviones están programadas a partir de 2029, según el cronograma oficial de Leonardo. La empresa italiana destaca que esta adquisición representa la primera operación del C‑27J en versión MPA con integración de sistemas de armas ofensivas, ampliando sus funciones tradicionales de transporte táctico y misiones de evacuación médica y humanitaria en escenarios complejos.

El contrato refuerza la presencia de Leonardo en Arabia Saudita, donde la compañía ya había suministrado previamente dos C‑27J para funciones de transporte y lucha contra incendios. Con esta nueva adquisición, el país se convierte en el 21º operador mundial del C‑27J, consolidando la confianza en esta plataforma versátil y su capacidad para adaptarse a roles militares y humanitarios de alta complejidad.

El C‑27J MPA permitirá realizar misiones de búsqueda y rescate, vigilancia costera y patrullaje de áreas marítimas críticas, combinando detección pasiva y activa. Los sistemas embarcados están diseñados para detectar amenazas modernas en entornos de saturación electrónica, con sensores optimizados para operaciones de día y noche, y la posibilidad de coordinarse con otras unidades navales y aéreas para aumentar la eficacia operativa.