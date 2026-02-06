La OCCAR lanza el programa europeo de ataque electrónico y espacio electromagnético que liderará Indra

La Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) ha puesto oficialmente en marcha el programa europeo REACT II tras firmar en Bonn el contrato de cofinanciación del proyecto. La iniciativa, centrada en el desarrollo de capacidades avanzadas de ataque electrónico aerotransportado, estará coordinada por la española Indra y cuenta con el respaldo formal de siete países europeos.
España, Italia, Alemania, Francia, Suecia, Polonia y Países Bajos participan en este ambicioso proyecto de I+D, concebido como una pieza clave para reforzar la autonomía tecnológica europea en el dominio del espectro electromagnético. El acuerdo da cumplimiento al Memorando de Entendimiento firmado previamente entre los Estados participantes, que buscan reducir dependencias externas en un ámbito crítico para la superioridad aérea y la supervivencia de las plataformas militares modernas.
REACT II se financia en el marco del Fondo Europeo de Defensa y cuenta con un presupuesto global cercano a los 70 millones de euros, de los que la Comisión Europea aportará alrededor de 40 millones. El programa arrancó en 2023 y agrupa a un consorcio de 20 socios industriales y tecnológicos procedentes de diez países, cubriendo toda la cadena de valor desde la investigación aplicada hasta el desarrollo de sistemas operativos.
El objetivo central del programa es desarrollar capacidades de ataque electrónico aerotransportado independientes de la plataforma, mediante una arquitectura modular y reconfigurable. Este enfoque permitirá adaptar los sistemas a distintos tipos de misiones y aeronaves, desde cazas hasta plataformas especializadas, optimizando su empleo en entornos altamente disputados y frente a amenazas en constante evolución tecnológica.
Entre los principales desarrollos tecnológicos figuran antenas AESA, memorias digitales de radiofrecuencia, formación digital de haces y sistemas avanzados de mando y control de guerra electrónica. REACT II también integrará soluciones de control ambiental mediante turbina de aire RAM, elementos clave para operar sensores y equipos de alta potencia en condiciones extremas y prolongadas durante misiones de combate reales.
El sistema permitirá ejecutar misiones de escolta electrónica, interferencia a distancia, interferencia dentro del área de operaciones y mando y control de guerra electrónica. Estas capacidades son esenciales tanto para proteger a aeronaves aliadas como para degradar los sistemas de defensa aérea enemigos, facilitando operaciones complejas como la supresión de defensas aéreas y el acceso a espacios aéreos fuertemente protegidos.
El programa incorpora las lecciones aprendidas en REACT I, el proyecto previo liderado también por Indra, y sirve de base para el desarrollo de un Pod de ataque electrónico aerotransportado de Nueva Generación. Este sistema forma parte de la estrategia de la compañía española para ofrecer un catálogo completo de soluciones de guerra electrónica a fuerzas aéreas europeas y aliadas en todo el mundo.