De Líbano a Irak: un millar de militares españoles están operativos en zonas cercanas al conflicto de Irán

El Ministerio de Defensa ha confirmado que los cerca de 1.000 militares españoles que están desplegados junto a puntos calientes relacionados con los ataques contra Irán se encuentran en buen estado, desarrollando buena parte de sus funciones con relativa normalidad y realizando un seguimiento detallado del posible deterioro de la seguridad a la que se pueden enfrentar en las próximas horas o días.

La mayor parte del contingente, cerca de 700 militares, se encuentran desplegados en el sur de Líbano, dentro de la misión de Naciones Unidas que trata de mantener el status quo en torno a la Blue Line, una línea (no es una frontera) que marca el repliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel tras la guerra de 2006 contra la organización terrorista Hezbolá, aliada de Irán.

Los militares españoles van a cumplir 20 años desplegados en la zona, pues iniciaron su despliegue en septiembre de 2026. Y esa es la cifra de años con la que concluirá la misión española e internacional en el sur de Líbano, pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha decidido que la misma debe finalizar el 31 de diciembre de este año y a partir de 2027 se iniciarán los repliegues.

Los otros casi 300 militares españoles en la zona se encuentran desplegados en Irak, en dos misiones diferenciadas. La más numerosa es bajo bandera OTAN y se trata de asesorar al Gobierno iraquí en el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa. Está compuesta por 204 militares españoles entre personal del cuartel general y una compañía de protección de la fuerza.

La segunda misión es Inherent Resolve y depende de la coalición internacional contra Estado Islámico o ISIS que se puso en marcha en 2014. Las Fuerzas Armadas españolas aportan un Grupo Táctico de Operaciones Especiales (SOTG), compuesto por 71 militares, además de personal destinado en el Cuartel General para la formación y adiestramiento de los nuevos equipos de operaciones especiales iraquíes.