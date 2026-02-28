Israel y EEUU lanzan un "ataque preventivo" conjunto contra Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán para "eliminar las amenazas" a su país en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

Thick smoke rises in one of the areas bombed by the Israeli occupation in the capital, Tehran.pic.twitter.com/XtyW2LPEuA — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 28, 2026

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel.

Medios norteamericanos como The Wall Street Journal aseguran que dicho ataque ha sido coordinado con Estados Unidos. El ataque fue precedido por un aumento de tropas estadounidenses que duró un mes, tras la promesa del presidente Trump de ayudar a los manifestantes que sacudieron al régimen a principios de enero.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población de que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.

In the last few minutes, sirens were sounded all throughout Israel, with an advance instruction alert directly to cellular devices to stay within proximity to protected spaces. This is a proactive alert to prepare the public for the possibility of missiles being launched toward… — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Explosiones en Teherán

Medios iraníes reportaron al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que se han escuchado al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní.