Oriente Medio

Israel y EEUU lanzan un "ataque preventivo" conjunto contra Irán

El ministro Katz ordena la ofensiva para neutralizar las amenazas ante el riesgo inminente de drones. Teherán registra ya las primeras explosiones.

LD / Agencias
Cartel en una calle de Irán con la imagen de Ali Jamenei, guía supremo de Irán. | EFE

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán para "eliminar las amenazas" a su país en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel.

Medios norteamericanos como The Wall Street Journal aseguran que dicho ataque ha sido coordinado con Estados Unidos. El ataque fue precedido por un aumento de tropas estadounidenses que duró un mes, tras la promesa del presidente Trump de ayudar a los manifestantes que sacudieron al régimen a principios de enero.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población de que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.

Explosiones en Teherán

Medios iraníes reportaron al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que se han escuchado al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní.

