La guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en una nueva fase tras meses de máxima tensión en Oriente Medio. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán para "eliminar las amenazas" a su país en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó desde su residencia de Mar-a-Lago la implicación directa de Washington en el ataque conjunto. Trump calificó la operación de "gran operación de combate" y aseguró que su objetivo es impedir que Irán obtenga armas nucleares, destruir su capacidad misilística y proteger al pueblo estadounidense. El mandatario lanzó además una advertencia contundente al régimen iraní: abandonar su programa armamentístico o afrontar graves consecuencias.

🔴 Así caen los misiles sobre Doha, capital de Qatar pic.twitter.com/0HxkohtDCQ — Libertad Digital (@libertaddigital) February 28, 2026

La escalada ha tenido ya efectos visibles más allá de Israel e Irán. En Doha, capital de Qatar, se han difundido imágenes que muestran la interceptación de misiles sobre la ciudad, con restos de proyectiles cayendo y explotando por el combustible de su propulsión. Según los primeros reportes, hay muertos y heridos, lo que evidencia el alcance regional del conflicto y el temor a que la guerra se extienda a otros países del Golfo.

🔴 Según los primeros reportes, hay muertos y heridos pic.twitter.com/FvWEz9dhpG — Libertad Digital (@libertaddigital) February 28, 2026

Diversos vuelos con salida este sábado desde el aeropuerto de Barcelona hacia varios destinos de Oriente Medio han sufrido retrasos debido al cierre del espacio aéreo en la región tras el ataque . Entre los afectados se encuentra el vuelo de Kuwait Airways previsto a las 14:25 horas con destino a Kuwait, así como el que debía partir a las 17:55 hacia Tel Aviv, que ha sido cancelado. Además, Qatar Airways ha retrasado muchos de sus vuelos, otro avión de la compañía catarí tuvo que regresar en pleno trayecto al encontrarse con el cierre del espacio aéreo de Qatar.