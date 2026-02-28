Pahlavi llama a la "batalla final" contra los ayatolás tras la ofensiva de EE. UU. e Israel

Reza Pahlavi, heredero del sha depuesto por la Revolución Islámica de 1979, celebró este sábado la intervención militar de Estados Unidos y de Israel en Irán y la calificó de "intervención humanitaria" dirigida contra el aparato represivo del régimen. En un mensaje difundido tras los ataques coordinados con Israel, el líder opositor en el exilio ha subrayado que la operación no tiene como objetivo al pueblo iraní, sino a la estructura de poder que sostiene la dictadura islamista.

هم‌میهنان عزیزم، لحظاتی سرنوشت‌ساز پیشِ روی ماست. کمکی که رئیس‌جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

Pahlavi sostiene que la ofensiva busca debilitar "la maquinaria de represión y exterminio" de la República Islámica y animó a las fuerzas armadas iraníes a retirar su apoyo al líder supremo, Ali Jameneí, para situarse del lado de los ciudadanos. A su juicio, la actual coyuntura abre una oportunidad histórica para que el pueblo iraní recupere su libertad tras más de cuatro décadas de teocracia y persecución política.

El dirigente opositor pidió a Washington que actúe "con la máxima cautela" para evitar víctimas civiles, pero defendió la legitimidad de una acción que, a su entender, acelera el colapso de un régimen responsable de la represión interna y de la desestabilización regional. "La victoria final seguirá siendo nuestra", afirmó, llamando a los iraníes a mantenerse preparados para movilizarse cuando llegue "el momento oportuno".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una operación militar "masiva" destinada a "aniquilar" al régimen de los ayatolás y animó al pueblo iraní a alzarse para tomar el control del país.

La ofensiva marca un punto de inflexión en la presión internacional contra Teherán y sitúa al régimen islamista ante su mayor desafío interno y externo en décadas.