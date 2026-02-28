Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Qatar, EAU, Baréin y Kuwait

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní" y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EEUU lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.