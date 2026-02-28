Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Qatar, EAU, Baréin y Kuwait

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní" y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EEUU lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.
Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.
"Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños", afirmó el Cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.
El Ejército de Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán lanzada este sábado, de la mano de Estados Unidos, y durará el tiempo "necesario", señaló un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa.
"Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio", aseveró.
La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión 'Aspides' en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada contra Irán por Estados Unidos e Israel y que ahora mismo se está expandiendo por toda la región con ataques iraníes contra Israel y varios países árabes.
En la primera reacción de Bruselas a estos ataques, Kallas ha avisado que estos "últimos acontecimientos son peligrosos" antes de condenar a un "régimen iraní que ha asesinado a miles de personas" y denunciar sus "programas de misiles balísticos y nucleares" que, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial".
The latest developments across the Middle East are perilous.
Iran’s regime has killed thousands. Its ballistic missile and nuclear programmes, along with support for terror groups, pose a serious threat to global security. The EU has adopted strong sanctions against Iran and…— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026
A este respecto, Kallas recuerda que "la UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear".
El Ejército de Jordania ha anunciado este viernes el derribo de dos misiles balísticos "lanzados contra territorio jordano", en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.
Así, ha afirmado en un comunicado que "dos misiles balísticos lanzados contra territorio jordano han sido derribados, después de ser interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos", antes de afirmar que ha desplegado aviones en el espacio aéreo para labores "operativas".
Sigo de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán.
Pedimos respeto al derecho internacional. La violencia solo trae caos. Desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad.
Las Embajadas de España en la región plenamente operativas para los españoles.— José Manuel Albares (@jmalbares) February 28, 2026
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, respaldó este sábado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, como una medida para evitar que el país obtenga un arma nuclear, como dijo el presidente Donald Trump al justificar la operación militar.
"Apoyamos las medidas de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", expresó el laborista en X, donde ratificó su apoyo "al valiente pueblo iraní en su lucha contra la opresión".
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo este sábado, tras el bombardeo a Irán por fuerzas israelíes y estadounidenses, que los programas nucleares del régimen iraní y "su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial".
Añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la UE.
Un portavoz del Ejército israelí publicó este sábado un mensaje de advertencia urgente en persa a los ciudadanos iraníes que se encuentren dentro o cerca de infraestructuras militares y de fabricación de armas.
"Estimados ciudadanos, por su seguridad y bienestar, les instamos a evacuar inmediatamente estas zonas y a permanecer fuera de ellas hasta nuevo aviso. Su presencia en estos lugares pone en riesgo sus vidas", afirma la nota de los militares israelíes.
Las embajadas de Estados Unidos en Israel y otros países árabes del Golfo ha confirmado que está tomando medidas para poner a cubierto a todo su personal, en medio del ataque masivo lanzado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán, toda vez que Teherán está respondiendo con ataques contra objetivos estadounidenses en la región.
En concreto, la Embajada de Estados Unidos en Israel ha llevado a todos los funcionarios estadounidense y sus familias a refugios "hasta nueva orden", según ha confirmado la legación en un comunicado. Igualmente el Gobierno de Tel Aviv ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos civiles y los vuelos comerciales del aeropuerto de Ben Gurion han sido cancelados.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este sábado que los centros educativos permanecerán cerrados, las oficinas públicas trabajaran al 50 % y llamó a la población a abandonar Teherán porque esperan nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital.
"Según la información obtenida sobre estos dos regímenes corruptos, sus operaciones en Teherán y en algunas otras ciudades continuarán", indicó el máximo organismo de seguridad del país.
"Por ello, en la medida de lo posible, manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros centros y ciudades si les es factible, para mantenerse a salvo de las agresiones de estos dos regímenes", pidió.
Irán atacó con misiles este sábado bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.
"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.
El Gobierno de Bahréin ha confirmado un ataque iraní contra un centro de control de la Quinta Flota de la Marina de EEUU, su contingente naval desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.
"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", ha indicado la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.
Irán denunció este sábado como una violación de su integridad territorial y soberanía nacional los ataques de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras defensivas y militares en el país persa.
El Ejército de Israel está bombardeando objetivos militares en el oeste de Irán, según un comunicado emitido este sábado por las fuerzas armadas.
"La Fuerza Aérea de Israel está en estos momentos lanzando ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán", señala el comunicado castrense.
El Ministerio de Defensa catarí anunció este sábado que ha "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio.
La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras el ataque que han llevado a cabo Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.
En estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta".
Así, "se desaconseja completamente" viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen "haciendo uso de los medios disponibles".
Entretanto, la Embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.
📢Ante la situación de escalada bélica se recomienda seguir las instrucciones del Home Front Command y permanecer cerca de refugios. Tfno emergencia Tel Aviv+972 50-577-2641, Tfno emergencia Jerusalén +972 599 276538📢— Embajada de España en Israel (@EmbEspIsrael) February 28, 2026
Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.
Irán está lanzando misiles y, según afirma, también drones (UAV) hacia Israel. Las sirenas están sonando en todo el país, especialmente en el norte de Israel. Hasta el momento, no se ha informado de impactos ni de víctimas.
Se registra una actividad muy intensa en los supermercados que abren los sábados y en las gasolineras cercanas a las principales ciudades.
La población en Israel se muestra disciplinada y está siguiendo el sistema de alerta de tres etapas, que funciona de la siguiente manera cuando se detectan lanzamientos de misiles desde Irán:
Instrucción preliminar: Utilice el tiempo para acercarse al espacio protegido más óptimo: una habitación de seguridad (mamad), un refugio o un espacio protegido público. Si no hay un espacio protegido público cerca, elija una escalera interna o una habitación interior dentro del edificio.
Alerta recibida: Entre en el espacio protegido y cierre la puerta de forma segura.
Salida del espacio protegido: No abandone el espacio protegido hasta recibir instrucciones explícitas del Comando del Frente Interno.
Una delegación del @GPPopular teníamos previsto viajar mañana a Israel.
La visita ha sido cancelada.
Es la hora de la libertad para Irán.
Mi admiración por los americanos e israelíes que participan en esta operación decisiva.
Mi apoyo al pueblo iraní, que lleva décadas… pic.twitter.com/delWs4A5RH— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 28, 2026
El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que no ha recibido ninguna alerta por impactos de misiles hasta el momento, después de que Irán lanzara tres andanadas de misiles contra Israel en represalia por el ataque a su territorio.
"No se han recibido informaciones de impactos de misiles", recoge el comunicado.
El primer ministro de Israel se ha dirigido a la población mediante un mensaje grabado en el que, entre otras cosas, señala que el ataque con EEUU se ha realizado porque "no se debe permitir que un régimen terrorista tan asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que todas las partes del pueblo iraní (persas, kurdos, azeríes, baluchis y ahwazíes) se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre y en busca de la paz".
Mensaje de Netanyahu a la población de #Israel— Gabriel Yerushalmi 🇮🇱 (@Defensa_Israel) February 28, 2026
🇮🇱🇺🇸🔥🇮🇷
- Netanyahu: "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, Israel y los Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial planteada por el régimen terrorista en #Iran.
- Agradezco a nuestro gran… pic.twitter.com/Ne9YDwq1AW
EEUU e Israel bombardean otra vez Irán. Agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta. ¿Hasta cuándo va a estar Europa en silencio permitiendo estos crímenes? España debe impedir a EEUU usar nuestras bases militares y salir de la OTAN ya— Irene Montero (@IreneMontero) February 28, 2026
Irak anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán y varias ciudades iraníes, según indicó un comunicado del ministerio de Transportes del país árabe, informa EFE.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado un primer contraataque contra Israel mediante misiles y aviones no tripulados a las pocas horas del ataque conjunto estadounidense e israelí contra los centros de poder de la república islámica.
En un comunicado publicado por medios iraníes, la Guardia Revolucionaria ha anunciado "la primera ola de extensos ataques con misiles y drones" contra Israel "en respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán".
El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como "Operación Furia Épica", según indicó en la red social X.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que este sábado que el nombre de la operación militar junto a EEUU contra Irán se llama "Rugido del León", en un videocomunicado difundido por su oficina.
Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, aplaudió este sábado la "intervención humanitaria" de Estados Unidos en Irán y llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y defender al pueblo.
"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán", consideró Pahlavi tras el ataque conjunto lanzado por EE.UU. e Israel a Irán esta mañana.
Así, a Estados Unidos pidió que actúe "con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles".
El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado.
"Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", han añadido los militares mientras el Mando del Frente Nacional ha emitido "alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas".