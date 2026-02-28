Israel da por muerto al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en los bombardeos de este sábado. Lo ha trasladado bajo condición de anonimato una fuente oficial israelí a los medios de comunicación del país. Su cadáver ha sido hallado y se podrían haber mostrado imágenes del cadáver al primer ministro Netanyahu, según confirma el medio de comunicación israelí N12.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado también a través de su red social Truth Social que el líder ha muerto: "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto".

La residencia en Teherán del líder ayatolá Ali Jameneí, de 86 años, ha resultado gravemente dañada esta mañana después de que al menos tres explosiones se registraran en las inmediaciones de su complejo residencial, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Después de que Jameneí no haya sido visto con vida a lo largo del día y aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado también en un comunicado que hay "muchas señales" de que el líder supremo murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos:

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

"Fue un ataque muy poderoso"

En otra entrevista para la cadena estadounidense ABC, el presidente estadounidense ha insistido en que "gran parte" de la cúpula de la República Islámica han caído en la ofensiva: "No lo sabemos todo, aunque gran parte sí. Fue un ataque muy poderoso", ha valorado en una entrevista telefónica en la que no ha identificado en concreto a los líderes que habrían sido eliminados.

Según ha valorado, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está yendo "muy bien" y ha apuntado que la operación se prolongará en el tiempo. "Todo el tiempo que queramos, en realidad. Pero ya ha causado mucho daño", ha indicado sobre la duración de la operación bautizada como 'Furia Épica'.