Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que Ali Jamenei muriera tras los ataques en Irán

Tras la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la mirada internacional se ha dirigido hacia la situación del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, de 86 años, cuya residencia en Teherán ha resultado gravemente dañada esta mañana después de que al menos tres explosiones se registraran en las inmediaciones de su complejo residencial, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Después de que Jameneí no haya sido visto con vida a lo largo del día y aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado que hay "muchas señales" de que el líder supremo murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos:

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

Aseguraba además que el ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".

Varias fuentes de Reuters aseguraban también que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, sí que murieron en los ataques israelíes. Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.