Israel investiga si ha conseguido matar al líder iraní Ali Jamenei tras el ataque a su residencia

Después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán , la atención internacional se centra ahora en el paradero del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, cuya residencia en Teherán ha resultado gravemente dañada.

Fuentes oficiales iraníes aseguran que Jamenei se encuentra a salvo, aunque fuera de la capital, tras haber sido trasladado a un lugar seguro poco después de los bombardeos. Según diversas agencias, al menos tres explosiones se registraron en las inmediaciones de su complejo residencial, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y a cerrar las calles cercanas. Los ataques habrían impactado no solo en instalaciones militares, sino también en espacios estrechamente vinculados a la cúpula del poder iraní.

Imágenes satelitales difundidas por la compañía Airbus y recogidas por The New York Times muestran columnas de humo negro y daños estructurales significativos en el complejo, situado en el centro de Teherán. El recinto, formado por varios edificios, no es solo la residencia oficial del líder supremo, sino también uno de los principales centros donde trabajan y se alojan altos cargos del régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Es la imagen que publica The New York Times del complejo donde reside el líder supremo de Irán, Alí Jamenei Jamenei habría sido evacuado, aunque se desconoce su estado El minuto a minuto, en el #Canal24Horas https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/JZJWb5lFEj — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 28, 2026

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre la ubicación exacta de Jamenei, y aunque las autoridades iraníes insisten en que no ha resultado herido Israel investiga por su cuenta si se encontraba en su vivienda y ha muerto en el ataque, según informa el diario israelí Haaretz.

Además, varias fuentes de Reuters aseguran que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, sí que murieron en los ataques israelíes.