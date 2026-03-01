Nuevos detalles revelados por The New York Times confirman que el histórico ataque israelí que acabó con la vida de Ali Jamenei no fue fruto del azar, sino de una labor de seguimiento minuciosa de la CIA. Según el rotativo neoyorquino, la agencia estadounidense proporcionó la información crítica —lugar y hora exacta— que permitió a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) ejecutar la operación en el momento de mayor vulnerabilidad del régimen.

Aunque el plan inicial preveía un ataque nocturno sobre Teherán, la operación se pospuso tras confirmarse que Jamenei mantendría una reunión de alto nivel el sábado por la mañana en su complejo residencial. La CIA no solo confirmó la presencia del Líder Supremo, sino también la de los principales cuadros de mando de la Guardia Revolucionaria y de Defensa, lo que permitió a Israel descabezar la estructura de poder iraní de un solo golpe.

El balance de bajas para el régimen es devastador. Entre los asesinados confirmados se encuentran, además de Ali Jamenei, Mohamed Pakpur, comandante de la Guardia Revolucionaria; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; Abdorrahim Musavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; Ali Shamjani, secretario del Consejo de Defensa; y Mohamed Shirazi, jefe de la Oficina del Líder Supremo.

"Operación de precisión"

La operación se puso en marcha a las 6:00 de la mañana (hora de Israel) con el despegue de cazas de combate. Tres horas y media después, misiles de largo alcance impactaron en el complejo. Según fuentes familiarizadas con la operación, no se requirió una gran flota, sino una precisión quirúrgica y armamento de alta tecnología.

El éxito de esta misión se cimenta en la experiencia adquirida durante la guerra de doce días contra Irán en junio del año pasado. Durante aquel conflicto, la CIA logró descifrar los protocolos de comunicación y movimiento de la élite persa.

Cabe recordar que este "patrón de seguimiento" guarda similitudes con la operación que precedió a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en enero. En ambos casos, el análisis sistemático de las ubicaciones predilectas de los objetivos fue la clave del éxito.

El Ejército israelí ha asegurado este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jamenei, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán en colaboración con Estados Unidos.

"Ali Jamenei fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado.

Tras la pérdida de su guía espiritual y político, Irán ha cumplido sus amenazas de represalia. En un intento de desestabilizar la región, Teherán ha lanzado ataques contra aliados estratégicos de Washington como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, donde Estados Unidos mantiene bases militares operativas. La tensión en el Golfo es máxima mientras el régimen herido busca una salida desesperada a su desaparición política.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido a las autoridades de Teherán de que, si cumplen con su amenaza de efectuar "un golpe muy fuerte" en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Washington responderá con una contundencia "nunca antes vista".

"Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!", ha expresado el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.